Obitelj iz Austrije čak 17 sati putovala od Poreča do Graza

Jučerašnju smjenu turista, zbog poplava, odrona zemlje i brojnih zatvorenih cesta i prijevoja u Sloveniji i Austriji, neki će Austrijanci dugo pamtiti. Među njima i austrijska obitelj Andree Mauer, koja se je iz Poreča vraćala u Graz, glavni grad austrijske pokrajine Štajerske. “U Sloveniji smo šest sati stajali na otvorenoj autocesti bez da nam je itko dao neke informacije, a potom još četiri sata pred tunelom Karavanke. Prodavaonice na benzinskim postajama bile su gotovo prazne, a tisuće turista imalo je isti problem kao i mi”, rekla je Andrea. Napomenula je kako su od Poreča do Graza se vozili čak 17 sati.

Nešto slično doživjela je i Austrijanka Bianca Neubauer: “Bili smo na putu od Vrsara do Leibniza od 10 prijepodne do 22,30 sati navečer. Kroz Hrvatsku nismo vozili autocestom, jer je već bila velika gužva”. Nesreće, poplave, obilaznice i na kraju zatvorena autocesta. Sve je to doživjela austrijska obitelj s troje djece putujući u Leibnitz. Neubauer je za austrijski dnevni list Kleine Zeitung rekla: “Nakon dugog lutanja napokon smo pronašli most koji smo smjeli prijeći i vratiti se na autocestu kod Celja. Da ga nismo pronašli, vjerojatno više ne bi mogli stići kući”.

GALERIJA Poplave u južnoj Austriji

U petak i subotu olujno nevrijeme, poplave i brojni odroni zemlje izazvali su kako na jugu Austrije, u Koruškoj i Štajerskoj, tako i u Sloveniji višesatne prometne gužve i kaos. Ispred tunela Karavanke bile su višekilometarske kolone u oba prometna pravca. Najvažnija slovenska autocesta A1 bila je zatvorena na nekoliko dionica između Celja i Ljubljane, a na onoj od Ljubljane do Trsta promet je bio potpuno obustavljen. Prvo je rečeno do danas. Međutim u Sloveniji koja “stenje” pod stoljetnim poplavama i odronima zemlje, situacija se ni danas ne smiruje. Kao ni u susjednoj Austriji, gdje su vodena stihija i odroni u Koruškoj i Štajerskoj, prouzročili ogromne štete.

Kako je javila austrijska televizija ORF u svojim izvanrednim popodnevnim vijestima, ono što trenutačno posebno zabrinjava stručnjake i pripadnike hitnih službi spašavanja, te naravno austrijsko stanovništvo je izuzetno visok vodostaj nabujale rijeke Mure. Alarm je uključen! pišu mediji, uz opasku kako je na Muri izvanredno stanje. A to je ta ista pobješnjela Mura, koja iz Austrije preko Slovenije žuri prema Hrvatskoj. Daj, Bože da sve dobro prođe!

U Štajerskoj je također izvanredno stanje. Vodostaj rijeke Mure u Grazu i Gurku i dalje je u porastu. Poplave u nekim mjestima i dalje jačaju. Kako izvještava list Kleine Zeitung u Štajerskoj je zabilježeno čak 280 odrona zemlje, te brojna puknuća vodovodnih cijevi. Neka su područja ostala bez vode, a neka i bez struje. Na stotine stanovnika iz poplavljenih područja moralo je biti evakuirano. I stanovnici grada Leibniza su u šoku. “Poplava je nova dimenzija”, tvrde gradski oci ovog štajerskog grada udaljenog tek 17 kilometara od austrijsko-slovenske granice, po šopingu dobro poznatog i brojnim Hrvatima. I u njemu je više stotina stanovnika moralo biti evakuirano zbog vodene bujice.

U St. Johannu nedaleko Leibniza odron zemlje uništio je sve pred sobom, i spustio se sve do centra ovog mjesta, gdje je uništio i središnju gospodarsku zgradu. Materijalna šteta u Štajerskoj je ogromna i trenutačno neprocjenjiva tvrdi štajerski zemaljski poglavar Christopher Drexler. Već u prvim obraćanjima građanima Drexler je obećao hitnu pomoć pokrajinske vlade svim nastradalim kućanstvima i općinama. A štete su nastale u svim dijelovima Štajerske, osim na samom jugu.

Ono što svi austrijski mediji napominju je kako je situacija u Austriji odnosno poplavljenoj Koruškoj i njenom glavnom gradu Klagenfurtu koji je pod vodom, te u pokrajini Štajerskoj “i dalje vrlo napeta”. I da su hitne službe, kako u Austriji tako i u Sloveniji i Hrvatskoj u visokoj pripravnosti.

VIDEO Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je snimku iz zraka poplavljenog Zagreba i okolice