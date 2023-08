Ulicama plovili u čamcima i hodali na štulama, a na krstitke se moralo bagerom

Blato, lokve vode i vreće s pijeskom podsjetnik su na burna zbivanja koja su tijekom vikenda pogodila Brdovec, pitomu općinu u blizini Zaprešića. Ondje je Sava ugrozila četiri naselja, Javorje, Zdence, Prudnice te Drenje Brdovečko, a fotografije iz zraka bujicom poharanog Javorja obišle su cijelu zemlju. Na ulicama naselja na prvoj crti obrane umjesto automobila plovili su čamci, a neki su se stanovnici kroz bujicu kretali i na štulama.

Branili kuće golim rukama

– Uspjeli smo sačuvati većinu kuća, u pet ih je voda prodrla te poplavila podrume, a tridesetak ih je bilo u opasnosti od poplavljivanja. Vatrogasci i dežurne službe na terenu su, a s ispumpavanjem vode iz kuća krenut ćemo čim se voda potpuno povuče. Opasnost je, srećom, prestala. Sava se i dalje iz Slovenije spušta prema Brdovcu, no sve što je bilo ugroženo, sada je sigurno – kazao nam je načelnik Općine Brdovec Alen Prelec. Dodaje i kako su poplave na njihovu području česte jer nemaju nasipa, a ovoga puta od katastrofičnog scenarija spasile su ih brze reakcije tamošnjih stanovnika te pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava Laduč i Hrastje koji su podizanjem zečjih nasipa svojim rukama branili kuće i dvorišta jer su, kažu, znali što ih čeka.

– Kuća nam je u potpunom rasulu. Sve što smo mogli preselili smo u potkrovlje, u donjem dijelu kuće namještaj smo dizali na cigle i stolce. Situacija je bila kritična, dežurali smo noćima, a i to malo sna što smo uspjeli uhvatiti bilo je dok smo spavali na podu – kaže Anita Ferenčak, jedna od mještanki čija je kuća u Savskoj ulici i jučer tijekom dana zbog količine vode bila odsječena od ostatka naselja.

Poplavljen im je manji dio dvorišta, a kuća je zbog vreća s pijeskom ostala suha. Voda se jučer u jutarnjim satima počela intenzivno povlačiti, vodostaj je padao 20 centimetara na sat, a prema mjerenjima u 13 sati vodostaj je 344 centimetra, što je na razini pripremnih mjera.

Područje Općine Brdovec jedna je od najkritičnijih točaka kada vodostaj Save krene rasti i to upravo zbog nedostatka brane i nasipa, a poplavljeno je područje u subotu posjetio i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Objavljena snimka iz zraka: Ovako izgleda poplavljno područje općine Brdovec

Još se u petak navečer, svjedoče stanovnici, krenulo spašavati imovinu i dragocjenosti. Automobile su parkirali u susjedna dvorišta nekoliko ulica dalje, životinje su se zatvarale u kuće, no prema najavama, kažu, očekivali su puno goru situaciju, odnosno strahovali su da će se ponoviti scenarij iz 2010. Naime, te je godine u rujnu Sava poplavila i od ostatka mjesta odsjekla brojne kuće u nekoliko brdovečkih naselja, ceste su potpuno bile potopljene, a brojni su stanovnici evakuirani iz svojih domova. Među njima bila je i Anita Ferenčak koja je tada bila u sedmom mjesecu trudnoće, no nije odmah željela napustiti kuću.

– Dolazili su po mene i tijekom dana, ali nisam željela ići. Vodeni val stigao je strahovitom brzinom, bojala sam se. Tek navečer pristala sam izaći pa su me evakuirali u malom dječjem čamčiću, a to su uhvatili i fotoreporteri pa sam završila i u Večernjem listu – prisjeća se Anita.

A poplave iz 2010. sjeća se i Ferenčakov prvi susjed Dragutin Laljak koji je, ističe, prema najavama očekivao da će ih snaći slična situacija kao tada. Srećom, sve je prošlo bez većih šteta. Poplavljeno mu je gotovo cijelo dvorište, no kuću je također uspio spasiti.

Ovako izgleda zagrebačko naselje Blato nakon što je aktivirano prelijevanje Save u oteretni kanal

"Treba nam nasip"

– Puno je gora situacija bila 2010., voda je tada ušla u kuću, a u dvorištu je bila duboka čak metar. Srećom, ovog puta nije bilo toliko strašno, uspjeli smo sve spasiti, no i dalje strepimo svaki put čim malo poraste vodostaj Save. Mislim da nas je sada spasilo to što su na vrijeme otvorili oteretni kanal Sava – Odra, ali ne možemo konstantno živjeti u strahu, pod hitno nam treba neki nasip – kaže Laljak.

S intenzivnim planovima o izgradnji nasipa krenulo se, ističe načelnik Prelec, nakon poplave 2010., no i dalje se ništa ne događa, a iz Hrvatskih voda kažu kako je gradnja planirana.

Nezaboravne krstitke u subotu popodne imala je obitelj Kožul koja je svoju četverogodišnju kćerkicu Oliviju na krstitke morala voziti u bageru.

– Oko naše kuće sve je bilo poplavljeno pa nismo znali hoćemo li otkazati. Ipak smo odlučili da krstitke ne odgađamo jer je kum za ovu priliku stigao iz Sjedinjenih Američkih Država. Voda nam je došla do kućnog praga, a kada smo se kumovi i ja probijali kroz nju na ulicu, dosezala nam je do pasa. Srećom, naišao je bager koji je dovozio vreće s pijeskom pa smo ga zamolili da izvuče suprugu i djecu te nas prebaci do crkve. Čovjek nam je pomogao, obavili smo krštenje, a kad smo se vratili, bilo je još vode, no probili smo se i proslavili. Bilo nam je lijepo – ispričao je tata Oliver Kožul.

Vodostaj Save u Zagrebu, poručili su iz Ureda gradonačelnika, u opadanju je nakon što je prošao vrhunac vodenog vala. Posljednje informacije iz Hrvatskih voda kažu da će se taj trend nastaviti i dalje, tako da Zagrepčani mogu biti mirni, iako i dalje trebaju pratiti informacije nadležnih državnih i gradskih službi.