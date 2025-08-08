Teška nesreća u Čačincima: Ozlijeđeno više osoba, među njima dijete. Pozvan i helikopter

Teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila dogodila se u Čačincima. Kako neslužbeno doznaje icv.hr u sudaru je ozlijeđeno pet osoba, od kojih je jedno dijete. Odmah pozvana Helikopterska hitna medicinska služba. Ono će helikopterom biti prevezeno u KBC Osijek na daljnju medicinsku obradu.

U tijeku je policijski očevid, a promet se odvija uz regulaciju.