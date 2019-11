Pet maloljetnika u autu: Vozač (16) izgubio kontrolu nad vozilom, u prevrtanju dvoje teško ozlijeđeno

U teškoj prometnoj nesreći u Slivnici kod Zadra maloljetnici u dobi od 16 i 17 godina teško su ozlijeđeni. Sve se dogodilo pola sata iza ponoći, a vozio je 16-godišnjak, a osim suvozača u dobi od 17 godina ozlijeđena je i jedna maloljetnica.

U automobilu su bili vozač u dobi od 16, suvozač u dobi od 17 i tri maloljetnice u dobi od 15 do 17 godina. Maloljetni vozač automobila nije bio pod utjecajem alkohola, a do prometne nesreće je došlo kada je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom uslijed čega je došlo do prevrtanja auta.

Slijedi mu kaznena prijava, a i sam je lakše ozlijeđen u prometnoj nesreći.