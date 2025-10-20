Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NESREĆA PRI SLIJETANJU

Teretni zrakoplov otklizao s piste u Hong Kongu, dvije osobe poginule

avion Hong Kong
Foto: REUTERS
1/10
VL
Autor
Duška Gerić Koren/Hina
20.10.2025.
u 06:17

Dvije osobe koje su bile u vozilu pokraj piste, za koje se pretpostavlja da ga je zrakoplov udario, poginule su

Teretni zrakoplov iz Dubaija otklizao je s piste u more pri slijetanju na međunarodni aerodrom u Hong Kongu u ponedjeljak rano ujutro, priopćeno je s aerodroma, a lokalni su mediji izvijestili da su pritom poginule dvije osobe. Na fotografijama snimljenim nakon nesreće koja se dogodila u 3.50 po lokalnom vremenu, vidi se teretni zrakoplov Boeing 747 s oznakama AirACT-a napola potonuo u more u blizini aerodroma.

Četiri člana posade zrakoplova spašena su, priopćio je aerodrom u Hong Kongu. Dvije osobe koje su bile u vozilu pokraj piste, za koje se pretpostavlja da ga je zrakoplov udario, poginule su, izvijestio je South China Morining Post pozivajući se na izvore iz policije. Pista je nakon nesreće zatvorena, dodaje se u priopćenju.

Iz Emirata je priopćeno da je let EK9788 doživio nesreću pri slijetanju u Hong Kong u ponedjeljak te da je riječ o Boeingu 747 turske kompanije ACT Airlines. "Članovi posade su spašeni, a u zrakoplovu nije bilo tereta", stoji u priopćenju iz Emirata. Hongkonški ured za civilno zrakoplovstvo priopćio je da je nesreću prijavio vlastima za istrage zrakoplovnih nesreća te da će pomoći u istrazi.
Ključne riječi
avionska nesreća zrakoplov Hong Kong

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još