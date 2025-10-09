Samo 6 minuta dijelilo ih je od katastrofe: Zrakoplovu prijetila velika opasnost, morao je hitno sletjeti

Pokrenuta je istraga nakon što je Ryanairov let bio šest minuta udaljen od toga da mu ponestane goriva u zraku. Zrakoplov je putovao za zračnu luku Prestwick u Glasgowu iz Pise u Italiji 3. listopada. Nakon što je izdao međunarodni poziv u pomoć "Mayday", hitno je sletio u Manchester. Posada u kokpitu izdala je kod 7700, opću uzbunu za hitne situacije.

Kako piše Daily Mail, to se dogodilo kada je oluja Amy donijela vjetrove brzine do 160 km/h, izazvavši prometni kaos. Let, kojim je upravljao Malta Air, imao je nekoliko neuspješnih pokušaja slijetanja u Prestwicku prije nego što je pokušao sletjeti na zračnu luku u Edinburghu. No, i to je bilo neuspješno. Zrakoplov je zatim skrenuo prema Manchesteru gdje je sigurno sletio gotovo dva sata nakon prvog neuspješnog pokušaja u Prestwicku. Zrakoplov je sletio s preostalih samo 220 kg goriva u spremniku.

Konačna rezerva goriva je apsolutni minimum goriva koji zrakoplov može imati prije nego što se smatra nesigurnim za ostanak u zraku. Za tip zrakoplova korištenog za ovaj Ryanairov let, Boeing 737-800, količina goriva ne smije pasti ispod 30 minuta leta. Međutim, za turbopropelerske zrakoplove, koji lete na većim visinama, ta količina raste na 45 minuta goriva.

Glasnogovornik Ryanaira rekao je za Daily Mail: "Ryanair je ovo prijavio relevantnim vlastima u petak (3. listopada). Budući da je ovo predmet tekuće istrage, s kojom u potpunosti surađujemo, ne možemo komentirati."