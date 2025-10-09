Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
RYANAIROV LET

Samo 6 minuta dijelilo ih je od katastrofe: Zrakoplovu prijetila velika opasnost, morao je hitno sletjeti

FILE PHOTO: Two Boeing 737-8AS passenger aircrafts of Ryanair airline, taxi on a runway at Malaga-Costa del Sol airport, in Malaga
Foto: JON NAZCA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 13:27

Zrakoplov je skrenuo prema Manchesteru gdje je sigurno sletio gotovo dva sata nakon prvog neuspješnog pokušaja u Prestwicku

Pokrenuta je istraga nakon što je Ryanairov let bio šest minuta udaljen od toga da mu ponestane goriva u zraku. Zrakoplov je putovao za zračnu luku Prestwick u Glasgowu iz Pise u Italiji 3. listopada. Nakon što je izdao međunarodni poziv u pomoć "Mayday", hitno je sletio u Manchester. Posada u kokpitu izdala je kod 7700, opću uzbunu za hitne situacije. 

Kako piše Daily Mail, to se dogodilo kada je oluja Amy donijela vjetrove brzine do 160 km/h, izazvavši prometni kaos. Let, kojim je upravljao Malta Air, imao je nekoliko neuspješnih pokušaja slijetanja u Prestwicku prije nego što je pokušao sletjeti na zračnu luku u Edinburghu. No, i to je bilo neuspješno. Zrakoplov je zatim skrenuo prema Manchesteru gdje je sigurno sletio gotovo dva sata nakon prvog neuspješnog pokušaja u Prestwicku. Zrakoplov je sletio s preostalih samo 220 kg goriva u spremniku.

Konačna rezerva goriva je apsolutni minimum goriva koji zrakoplov može imati prije nego što se smatra nesigurnim za ostanak u zraku. Za tip zrakoplova korištenog za ovaj Ryanairov let, Boeing 737-800, količina goriva ne smije pasti ispod 30 minuta leta. Međutim, za turbopropelerske zrakoplove, koji lete na većim visinama, ta količina raste na 45 minuta goriva.

Glasnogovornik Ryanaira rekao je za Daily Mail: "Ryanair je ovo prijavio relevantnim vlastima u petak (3. listopada). Budući da je ovo predmet tekuće istrage, s kojom u potpunosti surađujemo, ne možemo komentirati."
Rubio šapće i predaje Trumpu poruku o skorom dogovoru za okončanje rata usred govora o antifašistima
Ključne riječi
gorivo zrakoplov Ryanair

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još