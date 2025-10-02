Šef Ryanaira upozorio: Više od 100 tisuća putnika moglo bi ostati bez letova

Direktor Ryanaira Michael O’Leary upozorio je da bi čak 100.000 putnika moglo ostati bez svojih letova sljedeći tjedan zbog najavljenog štrajka francuskog sindikata kontrolora leta. Kako piše Sky News, članovi sindikata SNCTA stupit će u štrajk od utorka 7. listopada do jutarnjih sati petka 10. listopada, nezadovoljni plaćama i radnim uvjetima.

O’Leary je izjavio da će industrijska akcija Ryanairu prouzročiti štetu od oko 20 milijuna funti, no naglasio je kako će najveću cijenu ipak snositi putnici. “Oko 600 letova bit će otkazano već u prva dva dana štrajka, a gotovo svi su tzv. preleti, odnosno letovi koji samo prolaze kroz francuski zračni prostor,” rekao je.

Dodao je kako se radi o “nepotrebnim otkazivanjima” koja će pogoditi tisuće ljudi koji putuju iz Ujedinjenog Kraljevstva prema Španjolskoj, Italiji ili Grčkoj. “To je zloupotreba jedinstvenog europskog tržišta. Francuski kontrolori imaju pravo na štrajk, ali to ne bi smjelo značiti da se otkazuju letovi iz Londona prema Španjolskoj ili iz Italije prema Irskoj,” poručio je O’Leary.

Prema njegovim riječima, svakog dana kada dođe do štrajka u Francuskoj, Ryanair mora otkazati oko 600 od ukupno 900 preleta kroz francuski zračni prostor. “Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja čiji se letovi najviše otkazuju upravo zbog blizine Francuske,” upozorio je.

O’Leary je pozvao Europsku komisiju i francusku vladu da osiguraju zaštitu preleta tijekom štrajkova, a građanima je poručio da svoje pritužbe šalju putem stranice ATCruinedourholiday.com, koju je Ryanair otvorio upravo u tu svrhu. Britansko ministarstvo prometa reagiralo je porukom da je zračni prostor suveren i da svaka država sama odlučuje kako ga upravljati. Istaknuli su i kako zračne luke te aviokompanije imaju planove otpornosti kako bi se smanjio utjecaj štrajka na putnike.

Osim Ryanaira, štrajk bi mogao pogoditi i druge velike europske avioprijevoznike poput EasyJeta, British Airwaysa, Vuelinga i Lufthanse. Iz EasyJeta su poručili kako još čekaju upute nadležnih tijela i nastavit će izravno obavještavati putnike o mogućim promjenama.