OPTUŽENA DVOJICA

Tereti ih da su prodavali drogu i mlađima od 18 godina

Ilustracija
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.08.2025.
u 14:26

Tužiteljstvo u optužnici traži da se okrivljenicima produlji istražni zatvor koji im je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela

Za neovlaštenu proizvodnju i preprodaju droge te omogućavanje trošenja droga optuženi su 45-godišnjak i 38 godišnjak, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Varaždin.

Prema optužnici, 45-godišnjak se tereti da je od siječnja 2024. do svibnja 2025. u Koprivnici, Ludbregu i Varaždinu, u više navrata marihuanu i amfetamin prodao 12-ici konzumenata. Kada je uhićen, kod njega je pretragom nađeno 180 grama amfetamina i marihuane, koji su bili namijenjeni daljoj prodaji. Što se tiče 38-godišnjaka, on se tereti da je od svibnja 2023. do svibnja 2025. u Koprivnici u više navrata prodavao MDMA i marihuanu, a među 19 osoba koje su od njega kupile drogu bila je i jedna mlađa od 18 godina.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se okrivljenicima produlji istražni zatvor koji im je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Traže i da im se oduzme oduzme imovinska korist stečena prodajom droge. 
Protest motociklista zbog loše kvalitete cesta
