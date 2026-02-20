Naši Portali
PUNO MOGUĆNOSTI ZA SURADNJU

Plenković na Sveučilištu Delhi: 'Indija i Europa trebaju jedna drugu, za svijet je važno ono što možemo zajedno izgraditi'

Foto: Vlada RH
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
20.02.2026.
u 18:16

Što se tiče partnerstva Europske unije i Indije, Plenković kaže da to partnerstvo "već prelazi s ambicije na provedbu"

Hrvatskoj su potrebni snažni i pouzdani partneri poput Indije s kojima možemo surađivati na području sigurnosti i obrane, umjetne inteligencije i digitalne infrastrukture, rekao je premijer Andrej Plenković u petak na predavanju studentima na Sveučilištu Delhi.  "Indija i Europa trebaju jedna drugu, a što je još važnije, svijetu treba ono što možemo zajedno izgraditi", naglasio je Plenković na predavanju na temu "Premošćivanje kontinenata: Hrvatska i Indija u povezanom svijetu", čime je i završio trodnevni posjet Indiji.

"U sve fragmentiranijem svijetu, mostovi su važniji od zidova. A Hrvatska će i dalje ostvarivati ulogu mediteranskih vrata prema srednjoj Europi, kao pouzdan most na najkraćem putu između Indije i srca Europe" kazao je. S obzirom na sigurnosne izazove u 21. stoljeću, Plenković je također naglasio da Hrvatska i Indija dijele interes za jačanje dijaloga i istraživanje mogućnosti suradnje u područjima obrane i svemira.  "I Hrvatska i Indija odabrale su višenamjenski borbeni zrakoplov Rafale, što otvara dodatne mogućnosti za dijalog i praktičnu suradnju između naših zračnih snaga. U današnjem svijetu, suočenom s brojnim izazovima i prijetnjama, Hrvatskoj su potrebni snažni i pouzdani partneri", naglasio je Plenković. 

Što se tiče partnerstva Europske unije i Indije, Plenković kaže da to partnerstvo "već prelazi s ambicije na provedbu". "Kroz Vijeće za trgovinu i tehnologiju, Horizont Europa i Global Gateway, suradnja donosi rezultate: etičku umjetnu inteligenciju, digitalnu infrastrukturu, obnovljivu energiju i održivi razvoj. Ekonomija također igra središnju ulogu. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije ojačat će trgovinu, ulaganja i otpornost lanca opskrbe", rekao je Plenković. 

Pozdravio je nedavno potpisivanje partnerstva EU-a i Indije u području sigurnosti i obrane te poručio da ono predstavlja "trajni okvir za zajednički rad na pomorskoj sigurnosti, kibernetičkoj otpornosti, borbi protiv terorizma i regionalnoj stabilnosti". U obraćanju kojim je priveo kraju posjet Indiji, Plenković se posvetio i Inicijativi triju mora, "mostom između Europe, Azije i Bliskog istoka", a Hrvatsku je opisao "prirodnom vezom između sjeverno-južne osi Inicijative triju mora i Gospodarskog koridora Indija-Bliski istok-Europa". 

"Naša luka Rijeka prolazi kroz veliki proces modernizacije i širenja, s ambicijom da postane vodeća luka sjevernog Jadrana i primarna ulazna točka za indijsku robu namijenjenu srednjoj Europi. Uz podršku nadograđenih željezničkih koridora prema Mađarskoj, Austriji i dalje, Rijeka jača unutarnju povezanost Europe, a istovremeno otvara izravna mediteranska vrata za pouzdane partnere poput Indije", dodao je Plenković. 

Plenković je također poručio da Indiju radi "globalnog vodstva u digitalnoj infrastrukturi i umjetnoj inteligenciji" smatra "prirodnim partnerom za suradnju u primijenjenoj umjetnoj inteligenciji, uključivosti za sve, industrijskoj digitalizaciji i sigurnim digitalnim ekosustavima".  Plenković je doputovao u Indiju u srijedu, a posjet je počeo bilateralnim sastankom s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji je boravio u službenom posjetu Hrvatskoj u lipnju prošle godine. 

Uz potrebu jačanja suradnje u području znanosti, tehnologije i kulture, premijer je na kraju posjeta Indiji poručio da ima prostora i za veću gospodarsku suradnju.  "Pozdravljamo interes Indije za povećanje ulaganja u ključne industrije Hrvatske. To uključuje farmaceutsku industriju, poljoprivredu, informacijsku tehnologiju, čiste i digitalne tehnologije, obnovljive izvore energije i poluvodiče", rekao je Plenković.  Dodao je i da raste broj indijskih turista u Hrvatskoj, kao i da strani radnici iz Indije predstavljaju 15 posto svih stranih radnika izvan EU-a u Hrvatskoj. Prije nego što je održao predavanje studentima, Plenković se sastao s vice-rektorom Yogeshom Singhom i predstavnicima Sveučilišta.
Ključne riječi
delhi Indija Andrej Plenković

