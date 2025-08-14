Talijanski prvoligaš u novoj sezoni nosit će hrvatski brend Aircash na dresovima

Aircash je novi glavni sponzor nogometnog kluba Verona za sezonu 2025./26. Logo hrvatske fintech kompanije bit će istaknut na dresovima prve momčadi tijekom predstojeće sezone Serie A. Radi se o prvom sponzorstvu kluba iz lige petice neke hrvatske tvrtke. Verona, klub s više od stoljeća tradicije, osnovana je 1903. godine. Natječe se u talijanskoj ligi na stadionu Marcantonio Bentegodi, jednom od najvećih stadiona u Italiji, te je poznata po svojim strastvenim navijačima.

„Ponosni smo na naše novo partnerstvo s Aircashom. Ova suradnja predstavlja važan korak za naš klub jer udružujemo snage s dinamičnom i inovativnom kompanijom koja dijeli naše vrijednosti i strast za napretkom. Zajedno želimo izgraditi put koji spaja sportsku tradiciju s tehnološkom inovacijom na dobrobit naših navijača i grada Verone. Ovo partnerstvo jača našu prisutnost i na nacionalnoj i na međunarodnoj sceni, s zajedničkim ciljem izgradnje trajnih odnosa”, izjavio je Italo Zanzi, izvršni predsjednik kluba. S više od milijun aktivnih korisnika, Aircash je već snažno prisutan u srednjoj i jugoistočnoj Europi, a ovim partnerstvom najavili su strateški fokus na talijansko tržište.

Hrvoje Ćosić, direktor Aircasha, dodao je: „Drago nam je što smo se udružili s Veronom, klubom s bogatom tradicijom u jednoj od najjačih nogometnih liga na svijetu. Ovo partnerstvo naš je prvi veliki iskorak na talijanskom tržištu gdje širimo usluge kako bismo korisnicima u Italiji ponudili brza, jednostavna i sigurna financijska rješenja. Riječ je o važnoj prekretnici koja potvrđuje našu ambiciju rasta i širenja dostupnosti usluga na svim europskim tržištima, ali i o vjerovanju u snagu sporta kao načina povezivanja s ljudima. Spajajući inovacije u financijskim uslugama s energijom i strašću nogometa, želimo postati prepoznatljiv i pouzdan brend korisnicima u Italiji i šire.“ Zajedničkim snagama Aircash i Verona kreću u sezonu s jasnim ciljem da ostvare rezultate koji će nadmašiti očekivanja, kako u sportu, tako i u poslovanju.