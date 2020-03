Talijan iz Bologne za Večernji: 'Hrvati, držite se uputa ako ne želite naš scenarij'

„U Bologni nije apokaliptično stanje kao, primjerice, u Milanu. No u mojem gradu ljudi i dalje umiru. Svi smo u karanteni i uopće ne znamo kako će sve završiti. Ne možemo doći do pravih informacija. Panika je prouzrokovala hrpu stresa i lažnih vijesti. Na životu nas drži pjesma i dovikivanje s balkona. Da nema toga već odavno bismo svi poludjeli“, ispričao nam je Andrea Montefiori, 38-godišnji voditelj prodaje u jednoj velikoj građevinskoj tvrtki sa sjevera Italije.

Montefiori je osim toga svojevrsni lokalni kroničar koji na svojim društvenim mrežama svakodnevno upozorava na društvene anomalije u svojoj sredini. On je kozmopolit vođen slobodarskim idejama pa se u tom smislu bavi glazbom i putuje po svijetu. Već par ljeta uzastopce dolazi u Hrvatsku. Zaljubio se, kaže, u dalmatinsku obalu i bogatu povijest Splita,Šibenika i Dubrovnika. Prije tri godine upoznali smo se u jedom pubu u centru Splita gdje smo se u prolazu slučajno okrznuli, a nakon dva pića i priče o povijesti, politici i gospodarstvu naše poznanstvo rezultiraloj e prijateljstvom koje traje i do danas. Teško je pronaći boljeg sugovornika laika od Montefiorija ukoliko želite iz prve ruke doznati točne, relevantne i iscrpnei nformacije oko pustoši i panike koju je za sobom na sjeveru Italije ostavio koronavirus.

„Više od dva tjedna radim od kuće, ali uskoro ću završiti sve zadatke i čini mi se da više neće biti posla. Barem na neko vrijeme. Naime, sve je zaustavljeno. Od proizvodnje preko turizma pa sve do intelektualnih usluga. U Bologni radi tek nekoliko trgovina, benzinskih crpki i ljekarni. Ljudi u mojoj blizini vrijeme krate igranjem videoigrica, filmovima i sviranjem. I ja sam prije nekoliko dana pokrenuo pjesmu u kvartu kad sam na balkon izašao s gitarom. Spontano su tada počeli izlaziti i svi drugi gitaristi. Cijeli kvart je pjevao, ali nažalost to je tek kratkoročna zabava i bijeg od stvarnog problema. Kad pjesma završi i vratiš se u stan, shvatiš kako si i dalje sam, nemoćan, s oskudnim količinama svegai filmovima koje si već pogledao pet puta. Mislim da će čitava ova priča oko koronavirusa imati i jedan pozitivni aspekt. Kad sva katastrofa prođe jednog dana ljudi će biti, barem na nekoliko dana, uključiviji, pristupačniji i srdačniji. Tek sad vidimo koliko nam je potreban društveni život kojeg u svakodnevnoj žurbi često ne cijenimo koliko bismo trebali“, prepričao je Montefiori za Večernji list dodavši kako u ovom trenutku u Italiji postoji iznimno povjerenje u vladu koju vodi Giuseppe Conte.

„Mjere koje se sada provode možda su se trebale aktivirati na samom početku epidemije, ali zbilja je teško u ovom trenutku biti pametan. Čak ni eminentni svjetski znanstvenici još ne znaju o čemu se radi, pa kako bi onda mogli znati obični ljudi ili političari. Pratim situaciju u svijetu i mogu kazati da talijanska vlada radi baš sve za dobrobit svojih građana, ma kako se to činilo svima iz vana“, zaključuje naš sugovornik.

Na naše pitanje je li se testirao na koronavirus kaže da nije i da to trenutno nije moguće.

„Nemam nikakve simptome virusa pa bih ovako slobodno mogao kazati da nisam pozitivan, ali to ne mora biti točno jer većina zaraženih ima slabe ili nikakve simptome. Kad sam kontaktirao talijansku epidemiološku službu kazali su mi da ne mogu testirati svaku osobu i da je najbolje da stojim kod kuće. Jednostavno je sve izmaklo kontroli, više se ne zna tko je zaražen, tko je u izolaciji, tko je na liječenju…“, govori Montefiori dodajući kako je u provinciji Emilia-Romagna čiji je glavni grad Bologna zasada zabilježeno sedam smrtnih slučajeva.

On tvrdi kako je Italiju zadesio ovakav scenarij jer je došlo do kaosa kojeg je uzrokovao kolaps zdravstvenog sustava. Sustav, tvrdi on, više nije mogao opskrbljivati sve pridošle pacijente koji su svojeglavo šetali ulicama i nisu se htjeli pridržavati stručnih uputa, a što je u konačnici rezultiralo širenjem virusa u zdravstvene ustanove od kojeg su kao kolateralne žrtve umirali mnogi drugi pacijenti koji su u bolnicu su bili smješteni zbog skroz trećih intervencija poput operacija, transplatacija, intenzivne njege i slično.

"Katastrofa koja je pogodila moj narod, pogodit će bez sumnje cijeli zapadni svijet. Posljedice od koronavirusa najmanje ćemo osjetiti zbog bolesti ali zato hoćemo po trajnom urušavanju globalne ekonomije. Pokazalo se kako je suvremena liberalna ekonomija koja podrazumijeva slobodan protok ljudi, robe i kapitala krhka i ne može se nositi s ovakvim pandemijama. Možda nam slijedi novi svjetski poredak. Koronavirus piknuo je u najslabiju točku kapitalističkog društva“, dodaje Montefiori i kaže kako su u Italiji trgovine mahom poluprazne.

„Na području u kojem živim zadnjih dana opljačkano je više trgovina. Tu nije riječ o kriminalu koji doživi svoju ekspanziju uslijed humanitarnih katastrofa. Ljudi su provaljivali u panici zbog nekoliko kilograma brašna i par konzervi. Hrane i higijenskih potrepština u jednom trenutku jednostavno je nestalo. Trgovci šute, a vlada umiruje situacije Ali ne zato što vlada prava nestašica već je problem u distribuciji hrane od skladišta do police kad je riječ o ovakvoj, nezapamćenoj potražnji".

Priupitali smo ga prati li vijesti iz Hrvatske o koronavirusu i ima li koji savjet koji bi za Hrvate mogaobiti koristan u vremenima pandemije.

„Talijani su se u početku šalili s virusom, podcijenili smo ga. No, sada se osjećaju posljedice toga. Ja osobno ne vjerujem da je taj virus toliko poguban i opasan za većinu stanovništva, već se potencijalni problem može stvoriti ako narod izigrava vladine upute i mjere. Nemojte se dovoditi u situaciju da trebate biti prisilno smješteni u karantenu, to nije ugodno. Slušajte samo i isključivo stručne osobe, nemojte paničariti i budite odgovorni prema sebi i drugima jer bi vam se u protivnom mogao dogoditi talijanski scenarij. Na Hrvate gledam kao na daljnje rođake, braću ako hoćete, i zbilja im ovo sugeriram kao netko tko je iz prve ruke svjedočio koronavirusu na sjeveru Italije“, poručio je Montefiori napomenuvši kako nema bolje prevencije od karantene, a što se dokazalo i na primjeru grada Codogno u kojem je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Italiji.

Naime, pokazalo se da u tom gradunakon što je stavljen u crvenu zonu i karantenu do danas nema novozaraženih.

