Talibani najavili: Afganistanci više ne smiju odlaziti na aerodrom u Kabulu, situacija je kaotična

Talibanski glasnogovornik Zabihullah Mujahid u utorak je održao drugu konferenciju za medije od pada Kabula na kojoj je najavio kako afganistanski državljani zbog kaotične situacije u zračnoj luci više ne smiju izlaziti iz zemlje.

Pozvao je i SAD da prestane poticati educirane ljude da odlaze iz zemlje.

- Trudimo se pomoći, ali Amerikanci i dalje nastavljaju voditi svoju politiku i pokušavaju izvući Afganistance i odvesti ih u budućnost koja je neizvjesna

Prosvjednicima u Panjširu koji se bore protiv talibana pozvao je na mir.

- Naša braća u Panjširu, molimo vas da se vratite u Kabul. Nemojte se bojati. Vratite se u miru, kazao je.

Osim toga, kazao je i kako nije dogovreno produljenje roka do kad je dopuštena evakuacija ljudi iz države. Iako je Biden u nedjelju najavio kako bi se taj rok mogao produžiti i poslije dogovorenog 31. kolovoza, talibani su kazali kako bi to moglo značiti ''prelazak crvene crte'' te da bi moglo doći do incidenta.

