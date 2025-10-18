Tajne Putinova harema: Od čistačice do olimpijke, ovo su žene o kojima se u Rusiji ne smije govoriti

Na ljeto 2021. godine, u zoru, ruska tajna policija upala je u stan novinara Romana Badanina, jednog od najpoznatijih opozicijskih istraživača u Moskvi. Satima su pretraživali svaki kut njegova doma i automobila njegove supruge – zbog, kako će se kasnije pokazati, “neugodnog” intervjua s djevojkom za koju se vjerovalo da je nezakonita kći Vladimira Putina, piše Dailiy mail.

“Putinov privatni život jedna je od najstrože čuvanih tema u Rusiji. Među novinarima se kaže: ‘Ne diraj mu obitelj’”, ispričao je Badanin, danas u egzilu u Kaliforniji, u razgovoru za Daily Mail. S dugogodišnjim suradnikom Mihailom Rubinom, Badanin je upravo objavio knjigu The Tsar Himself: How Vladimir Putin Deceived Us All (“Sam car: Kako nas je Putin sve prevario”), u kojoj iznosi dosad nepoznate detalje o ljubavnom životu ruskog predsjednika – i o moći, novcu i utjecaju žena koje su mu bile bliske.

Prva ozbiljna izvanbračna veza, tvrde autori, bila je s Svetlanom Krivonogih, tada čistačicom u Sankt Peterburgu. Upoznali su se krajem devedesetih, a 2003. rodila se njihova kći Elizaveta, danas poznata pod imenom Luiza Rozova. Upravo je intervju koji je Krivonogihina kći dala Badaninovu portalu Proekt izazvao reakciju Kremlja i progon novinara. Nedugo nakon rođenja djeteta, Krivonogih je, prema Pandora Papersu, postala vlasnica luksuznog apartmana u Monte Carlu vrijednog gotovo tri milijuna funti te niza nekretnina u Rusiji, a njezino se bogatstvo procjenjuje na više od 78 milijuna funti.

Sljedeća na listi, i najpoznatija Putinova partnerica, je Alina Kabajeva, zlatna olimpijka i bivša ritmička gimnastičarka koju su ruski mediji nazivali “najfleksibilnijom ženom Rusije”. Kabajeva i Putin upoznali su se 2004. godine, a njihova veza, prema tvrdnjama novinara, počela je dvije godine kasnije. “Veza” je dosegla vrhunac kad je Kabajeva 2014. imenovana čelnicom National Media Group, s godišnjom plaćom većom od sedam milijuna funti. Ona i Putin, pišu autori, imaju dva sina, Ivana i Vladimira. Tijekom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju oboje su nosili vjenčane prstene, a tada je Putin već bio službeno razveden od svoje prve supruge Ljudmile, s kojom je proveo tri desetljeća.

Putinove navodne veze nisu stale ni tu. U knjizi se navodi i slučaj Alise Harčeve, tada 17-godišnje studentice koja je 2010. sudjelovala u rođendanskom kalendaru posvećenom predsjedniku. Uz njezinu fotografiju u satenskoj potkošulji stajao je natpis:

„Vladimire Vladimiroviču, vi ste najbolji!“ Godinu dana kasnije upisala je prestižno moskovsko sveučilište, a prema navodima iz knjige, ubrzo je počela živjeti u luksuznom stanu u zatvorenom kompleksu u središtu Moskve.

“Putin i njegov uži krug smatraju brak neobvezujućom institucijom – varanje i poligamija su norma, a svaka žena ovisi o muškarcu za svoj status i uspjeh”, pišu Badanin i Rubin.Njihova knjiga donosi i podsjetnik na cijenu istraživanja takvih tema u Rusiji: nakon što su objavili intervju s Putinovom navodnom kćeri, Badanin i Rubin proglašeni su “nepoželjnima”, a uredništvo Proekta raspušteno.“Morali smo otići iz zemlje, jer bi nas u suprotnom čekao zatvor”, rekao je Badanin. Knjiga The Tsar Himself razotkriva privatni svijet čovjeka koji Rusijom vlada više od dva desetljeća – svijet u kojemu su moć, novac i tajne isprepleteni s ljubavnim aferama koje Kremlj godinama brižljivo skriva.