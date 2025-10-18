Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
'TUNEL PUTIN-TRUMP'

Zelenskom se ne sviđa ideja o povezivanju Sibira i Aljaske: 'Nisam sretan s time'

Kremlin envoy proposes 'Putin-Trump tunnel' to link Russia and U.S.
Foto: Kirill Dmitriev/@kadmitriev via/
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
18.10.2025.
u 01:30

Zamisao o takvoj željezničkoj vezi stara je više od 100 godina, no odbačena je nekoliko puta

Zamisao o tunelu između Sibira u Rusiji i Aljaske u SAD-u, prema prijedlogu Moskve, nije naišla na preveliko oduševljenje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u petak. "Nisam sretan s time", rekao je ukrajinski čelnik kao odgovor na izravno pitanje američkog predsjednika Donalda Trumpa pred novinarima u Washingtonu tijekom njihova sastanka. Trump je prethodno projekt opisao kao zanimljiv.

Nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Trumpa, posebni ruski izaslanik Kiril Dmitrijev pisao je u četvrtak o "tunelu Putin-Trump" koji bi povezivao Euroaziju i SAD ispod Beringova tjesnaca. Obraćajući se tvrtki za bušenje u vlasništvu milijardera i vlasnika X-a, Elona Muska, procijenio je potencijalne troškove na manje od osam milijardi dolara.

Zamisao o takvoj željezničkoj vezi stara je više od 100 godina, no odbačena je nekoliko puta zbog ogromnih troškova i potpunog nedostatka prometne infrastrukture u polarnim regijama.
FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za posjet Bijeloj kući. Trump ga je pohvalio: 'Izgleda prekrasno'
Kremlin envoy proposes 'Putin-Trump tunnel' to link Russia and U.S.
1/14
Ključne riječi
Donald Trump SAD Rusija tunel Volodimir Zelenski

Komentara 1

Pogledaj Sve
PM
Pionir_Mali
02:22 18.10.2025.

Možda mu se svidja kravata američkog ministra obrane u bojama ruske zastave koju je nosio na sastanku Trumpa i njega.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još