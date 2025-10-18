Zelenskom se ne sviđa ideja o povezivanju Sibira i Aljaske: 'Nisam sretan s time'

Zamisao o tunelu između Sibira u Rusiji i Aljaske u SAD-u, prema prijedlogu Moskve, nije naišla na preveliko oduševljenje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u petak. "Nisam sretan s time", rekao je ukrajinski čelnik kao odgovor na izravno pitanje američkog predsjednika Donalda Trumpa pred novinarima u Washingtonu tijekom njihova sastanka. Trump je prethodno projekt opisao kao zanimljiv.

Nakon telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Trumpa, posebni ruski izaslanik Kiril Dmitrijev pisao je u četvrtak o "tunelu Putin-Trump" koji bi povezivao Euroaziju i SAD ispod Beringova tjesnaca. Obraćajući se tvrtki za bušenje u vlasništvu milijardera i vlasnika X-a, Elona Muska, procijenio je potencijalne troškove na manje od osam milijardi dolara.

Zamisao o takvoj željezničkoj vezi stara je više od 100 godina, no odbačena je nekoliko puta zbog ogromnih troškova i potpunog nedostatka prometne infrastrukture u polarnim regijama.