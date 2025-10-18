Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
'VRIJEME JE ZA MIR'

Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog, evo što je na kartama koje je donio ukrajinski predsjednik

Volodimir Zelenski i Donald Trump
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
1/7
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
18.10.2025.
u 07:54

Prema izvoru iz ukrajinske delegacije u Washingtonu, Zelenskij je također predstavio Trumpu "karte" koje prikazuju potencijalne ciljeve u Rusiji koje bi se mogli pogoditi.

- Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij za sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom rekao je da je bio "produktivan" i da je  otvoren za bilateralne ili trilateralne razgovore, "za bilo koju vrstu koja približava miru", dok je Trump objavio da je "vrijeme da se nađe sporazum za okončanje rata". "Vjerujemo da Trump želi završiti ovaj rat", rekao je Zelenskij u petak nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući. U vezi s potencijalnom isporukom američkih projektila Tomahawk Ukrajini, Zelenskij je izjavio da je "realan", da se o toj temi raspravljalo na sastanku, ali da SAD ne žele izazvati "eskalaciju" s Moskvom.. "Rusija se boji Tomahawka, istinski se boji, jer je to moćno oružje", rekao je Zelenskij na konferenciji za novinare u petak.

Iako je sastanak s Trumpom opisao kao "produktivan", Zelenskij je rekao i da "računa na Trumpa da će izvršiti pritisak na Putina". Također je još jednom pozvao na "sigurnosna jamstva" za svoju zemlju i rekao da je "otvoren" za trostrani summit s Trumpom i Putinom kako bi se pokušali zaustaviti rusku invaziju. Prema izvoru iz ukrajinske delegacije u Washingtonu, Zelenskij je također predstavio Trumpu "karte" koje prikazuju potencijalne ciljeve u Rusiji koje bi se mogli pogoditi.

"Na tim kartama postoje točke pritiska u ruskoj obrani i vojnoj ekonomiji koje se mogu 'ciljati' kako bi se (Vladimira) Putina prisililo da okonča rat", objasnio je taj izvor novinarima. Zelenskij je otkrio i da je nakon sastanka s američkim predsjednikom telefonom razgovarao s europskim čelnicima. Američki predsjednik Trump na mreži Truth Social objavio je da je Zelenskom na sastanku rekao da je "vrijeme da se nađe sporazum za okončanje rata". "Sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio je vrlo zanimljiv i srdačan, ali rekao sam mu, kao što sam snažno predložio predsjedniku Putinu, da je vrijeme da se zaustavi ubijanje i pronađe dogovor", napisao je Trump, tvrdeći da bi dvije zaraćene strane trebale "stati tamo gdje jesu“.

FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za posjet Bijeloj kući. Trump ga je pohvalio: 'Izgleda prekrasno'
Volodimir Zelenski i Donald Trump
1/14
Ključne riječi
Zelenskij Donald Trump

Komentara 12

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
08:13 18.10.2025.

Ako će " svi stati tamo gdje jesu"dobićemo zamrznuti sukob.Komu to može biti u interesu? To jednostavno ne može potrajati i rat će se nastaviti.

BO
bolnaistina
09:18 18.10.2025.

Nije griješka, već greška.

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
08:08 18.10.2025.

Ispravno je Zelenski (bez “j”), genitiv Zelenskoga. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje preporučuje da se ukrajinski toponimi navode prema ukrajinskome, a ne prema ruskome jeziku. Toliko o 65 godina tradicije!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još