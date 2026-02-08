Mučan grafit pojavio se u Mostaru: 'Smrt Hrvatima'

Mostar se već dulje vrijeme suočava s pojavom grafita koji sadrže govor mržnje, a koji se ne pojavljuju samo na poznatim i medijski eksponiranim lokacijama, nego i u manje uočljivim dijelovima grada. Time se potvrđuje da problem nije ograničen ni prostorno ni simbolički na jednu stranu Mostara.

Na takav primjer upozorio je portal Bljesak.info, navodeći kako su u Ulici Ose Grebe uočeni sporni natpisi, i to izvan uobičajenih točaka na koje se fokusira javnost. Na zidu je, kako je vidljivo na fotografiji, ispisan grafit s porukom "Smrt Hrvatima".

Iako se u javnom prostoru često stvara dojam da se neprimjereni grafiti pojavljuju isključivo u zapadnom dijelu grada, ovaj slučaj pokazuje suprotno. Ne umanjujući ozbiljnost brojnih ranije zabilježenih poruka koje godinama narušavaju ugled Mostara, Bljesak.info ističe kako je riječ o pojavi prisutnoj u svim dijelovima grada, dok reakcija nadležnih službi i dalje izostaje ili dolazi sa zakašnjenjem.

Pritom se izražava nada da iza ovakvih poruka ne stoje šire skupine koje ih odobravaju, iako činjenica da većina prolaznika na njih ne reagira ostavlja prostor i za drukčija tumačenja.

Grad Mostar u službenom je priopćenju najoštrije osudio ispisivanje grafita koji sadrže govor mržnje, uvrede i poruke koje narušavaju javni red, mir i međunacionalni suživot, naglašavajući da su takvi sadržaji u potpunoj suprotnosti s vrijednostima koje Grad zastupa.

Najavljeno je i da će nadležni gradski odjel, u suradnji s Javnim poduzećem Komunalno d.o.o. Mostar, ukloniti sporni grafit, kao i sve druge natpise uvredljivog i diskriminirajućeg sadržaja, bez obzira na to kome su usmjereni.

"Grad Mostar ostaje opredijeljen za dosljednu primjenu zakona i u suradnji s nadležnim institucijama nastavit će djelovati na sprečavanju ovakvih pojava, kao i na sankcioniranju odgovornih u skladu s važećim propisima", poručili su iz Grada.

Građani su pritom pozvani da svaku pojavu grafita neprihvatljivog sadržaja bez odgode prijave nadležnim službama, kako bi se omogućila brza reakcija i zaštitilo dostojanstvo javnog prostora te svih stanovnika Mostara.