Izašla prva dijagnoza, obitelj Lindsey Vonn u očaju: 'Kad vidiš nosila, znaš da nikako nije dobro'

Nakon teškog pada stigle su i prve informacije o njezinu zdravstvenom stanju: sumnja se na prijelom potkoljenice. Tu je informaciju potvrdio američki trener za brze discipline Alex Hödlmoser, koji je istaknuo da su pregledi još uvijek u tijeku, ali je mogao ponuditi prve dijagnoze za nesretnu Amerikanku.

- Imamo vrlo malo informacija. Kažu mi da se radi o prijelomu potkoljenice. Lindsey se još nalazi na dodatnim pregledima - rekao je Hödlmoser za švicarski medij SRF.

Američka skijašica imobilizirana je na nosilima te helikopterom hitno prevezena sa staze. Prvo je odvezena u bolnicu Codivilla u Cortini, gdje je provela oko tri sata, a zatim je prebačena u Treviso. Do zastoja u prijevozu došlo je jer je u Cortini na raspolaganju samo jedan helikopter, što je dokaz da organizacija baš i nije na najvišem nivou.

Nakon stravične nesreće javnosti se obratila Lindseyina sestra Karin Kildow, koja je za NBC opisala šokantne trenutke na stazi.

- To je bilo posljednje što smo željeli vidjeti. Sve se dogodilo jako brzo. U tom trenutku samo se nadaš da je dobro. Kad vidiš nosila, znaš da nije dobro - rekla je Kildow. Dodala je kako obitelj čeka službene informacije o njezinom zdravstvenom stanju.