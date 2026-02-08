Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAŠAN PAD

Izašla prva dijagnoza, obitelj Lindsey Vonn u očaju: 'Kad vidiš nosila, znaš da nikako nije dobro'

Alpine Skiing - Women's Downhill
Handout/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 18:03

Američka skijašica imobilizirana je na nosilima te helikopterom hitno prevezena sa staze. Prvo je odvezena u bolnicu Codivilla u Cortini, gdje je provela oko tri sata, a zatim je prebačena u Treviso

Nakon teškog pada stigle su i prve informacije o njezinu zdravstvenom stanju: sumnja se na prijelom potkoljenice. Tu je informaciju potvrdio američki trener za brze discipline Alex Hödlmoser, koji je istaknuo da su pregledi još uvijek u tijeku, ali je mogao ponuditi prve dijagnoze za nesretnu Amerikanku.

- Imamo vrlo malo informacija. Kažu mi da se radi o prijelomu potkoljenice. Lindsey se još nalazi na dodatnim pregledima - rekao je Hödlmoser za švicarski medij SRF.

Američka skijašica imobilizirana je na nosilima te helikopterom hitno prevezena sa staze. Prvo je odvezena u bolnicu Codivilla u Cortini, gdje je provela oko tri sata, a zatim je prebačena u Treviso. Do zastoja u prijevozu došlo je jer je u Cortini na raspolaganju samo jedan helikopter, što je dokaz da organizacija baš i nije na najvišem nivou.

Nakon stravične nesreće javnosti se obratila Lindseyina sestra Karin Kildow, koja je za NBC opisala šokantne trenutke na stazi.

- To je bilo posljednje što smo željeli vidjeti. Sve se dogodilo jako brzo. U tom trenutku samo se nadaš da je dobro. Kad vidiš nosila, znaš da nije dobro - rekla je Kildow. Dodala je kako obitelj čeka službene informacije o njezinom zdravstvenom stanju.
Ključne riječi
Skijanje ZOI 2026. ZOI Lindsay Vonn

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Antifašist
Antifašist
18:23 08.02.2026.

Onomu tko joj je dozvolio odnosno nije zabranio nastup nakon puknuća prednje ukrižene sveze od prije 9 dana dao blagsolov da s 40 godina i ortozom skija treba dožuvotno oduzeti licencu i zabraniti mu bilo kakav doticaj sa skijanjem. Sportaš želi, srce vuče to mi je jasno, ali zato postoji tim. Ovo je strahota i sramota!

GL
globalsolutions
19:24 08.02.2026.

Stegli joj vezove kako se skija pod jakim silama ne bi otkvačila od pancerice pri vožnji samo što nisu računali na pad i da se skija mora otkvačiti kako bi ozljeda bila što manja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!