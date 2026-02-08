Meloni osudila 'neprijatelje Italije' nakon sukoba u Milanu, domaćinu OI

Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je prosvjednike protiv Olimpijskih igara kao "neprijatelje Italije" nakon nasilja na rubu prosvjeda u Milanu u subotu navečer i sabotažnih napada na nacionalnu željezničku mrežu.

Incidenti su se dogodili prvog punog dana natjecanja na Zimskim igrama koje Milano, talijanska financijska prijestolnica, organizira zajedno s alpskim gradom Cortinom d'Ampezzo. Meloni je pohvalila tisuće Talijana za koje je rekla da rade na tome da Igre prođu glatko i predstave pozitivno lice Italije.

"Zatim tu su i oni koji su neprijatelji Italije i Talijana, koji prosvjeduju 'protiv Olimpijskih igara' i osiguravaju da se te slike emitiraju na televizijskim ekranima diljem svijeta. Nakon što su drugi presjekli željezničke kabele kako bi spriječili polazak vlakova“, napisala je Meloni u nedjelju na Instagramu.

Skupina od oko 100 prosvjednika bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se odvojila od glavnine prosvjednika u Milanu. Procjenjuje se da je 10.000 ljudi izišlo na gradske ulice u znak prosvjeda zbog troškova stanovanja i ekoloških problema povezanih s Igrama.

Prosvjednici su nosili transparente osuđujući niz problema, od korištenja umjetnog snijega i sječe drveća do krize stanovanja u financijskoj i modnoj prijestolnici Italije. "Igre više nisu održive s ekološkog ili društvenog gledišta, njihovo je vrijeme isteklo", rekla je 29-godišnja prosvjednica Francesca Missana za AFP.

Kritičari ZOI-a žale se na utjecaj infrastrukture na krhki planinski okoliš, kao i na široko rasprostranjenu upotrebu umjetnog snijega za koji se intenzivno troši energija i voda. Drugi kažu da je za mnoge Milano postao grad u kojem više ne mogu živjeti zbog rastućih troškova života usred priljeva bogatih novih stanovnika privučenih poreznom shemom.

"Ove Igre promovirane su kao održive i neutralne u pogledu troškova", rekao je Alberto di Monte, jedan od organizatora prosvjeda koji su sazvali sindikati, skupine za stambena prava i aktivisti. No, budući da su ovo jedne od geografski najrasprostranjenijih Igara u povijesti - održavaju se na nekoliko lokacija raštrkanih po talijanskim Alpama - milijarde su potrošene na izgradnju cesta, a ne na zaštitu planina, rekao je di Monte za AFP.

Prosvjednik Giovanni Gaiani (69) oštro je kritizirao odluku o sječi stotina stabala kako bi se napravila sporna bob staza Milano-Cortina. Također se prosvjedovalo zbog prisutnosti agenata američke imigracijske i carinske službe (ICE) kao dijela osiguranja američkog izaslanstva. Policija je upotrijebila vodene topove kako bi uspostavila red i privela šest osoba.

Također u subotu, vlasti su izjavile da su saboteri oštetili željezničku infrastrukturu u blizini sjevernotalijanskog grada Bologne, što je poremetilo željeznički promet. Policija je izvijestila o tri odvojena incidenta na različitim lokacijama, što je uzrokovalo kašnjenja do 2 i pol sata za brze, međugradske i regionalne usluge.

Nitko nije preuzeo odgovornost za štetu. „Još jednom, solidarnost s policijom, gradom Milanom i svima onima čiji će rad biti potkopan djelovanjem ovih bandi kriminalaca“, dodala je Meloni, koja predvodi desničarsku koaliciju. Talijanska policija dobila je nove ovlasti za uhićenja nakon nasilja prošlog vikenda na prosvjedu krajnje ljevice u Torinu, u kojem je ozlijeđeno više od 100 policajaca.