Navodni hakeri tvrde da su pristupili Epsteinovoj osobnoj e-pošti koristeći 'očitu' zaporku

Navodni hakeri ustvrdili su kako su uspjeli pristupiti privatnom Outlook računu elektroničke pošte Jeffreyja Epsteina, navodno otkrivši „očitu” zaporku navedenu u najnovijoj objavi sudskih spisa.

Prošloga je tjedna američko Ministarstvo pravosuđa javnosti učinilo dostupnim više od tri milijuna stranica dokumentacije, uključujući tisuće videosnimki i fotografija. Objavljeni su i detalji s više korisničkih računa ozloglašenog financijaša i osuđenog pedofila, među kojima i oni vezani uz Yahoo, Apple ID te druge internetske servise.

Epsteinova najčešće korištena adresa elektroničke pošte bila je jeevacation@gmail.com, putem koje je komunicirao s brojnim osobama iz javnog života, poput Andrewa Mountbatten-Windsora, Sarah Ferguson i Petera Mandelsona. No sada se pojavljuju tvrdnje da je dio korisnika uspio provaliti i u njegov Outlook račun.

Na Redditu je jedan korisnik napisao: „U Epsteinovu sam Outlooku. Što bih trebao potražiti? Ušao sam koristeći podatke iz spisa.” Ubrzo su se javili i drugi koji tvrde da su također dobili pristup, koristeći zaporke navedene u dokumentima, poput „#1Island”, „ghislaine” i „jenjen12”.

Ipak, prema riječima onih koji se nazivaju hakerima, u elektroničkoj pošti nije pronađeno mnogo sadržaja nakon što su pogodili zaporku. Najnovija objava Epsteinovih dokumenata uključuje i niz novih fotografija, među kojima i onu na kojoj se, kako se čini, vidi bivši član britanske kraljevske obitelji Andrew kako je pognut nad neidentificiranom ženom. Samo pojavljivanje imena u Epsteinovim spisima ne upućuje na kazneno djelo, a Andrew je u više navrata kategorički odbacio bilo kakvu povezanost s Epsteinovim zločinima.

Dokumenti, međutim, sadrže i navode da je Donald Trump seksualno zlostavljao maloljetnu djevojku. Na upit novinara o tim optužbama, Bijela kuća uputila je na izjavu Ministarstva pravosuđa, koje je tvrdnje ocijenilo „neutemeljenima i lažnima”, navodeći kako je istraga o Epsteinu „politički instrumentalizirana” protiv Trumpa.

Među objavljenim e-mailovima nalazi se i poruka u kojoj Sarah Ferguson zahvaljuje Epsteinu „što je bio brat kakvog je oduvijek priželjkivala”. Riječ je o razmjeni poruka od 3. kolovoza 2009. godine između osramoćenog poslovnog čovjeka i osobe navedene samo kao „Sarah”, a koja je dio više od tri milijuna dokumenata objavljenih u petak od strane američkog Ministarstva pravosuđa.

Epstein je, prema dokumentima, kontaktirao i Elona Muska uoči planiranog putovanja na Karibe 2013. godine. „Bit ću u području Britanskih Djevičanskih Otoka i St. Barthsa tijekom blagdana”, napisao je Musk. „Postoji li dobro vrijeme za posjet?” Epstein mu je uzvratio pozivom nakon novogodišnjih blagdana, piše Mirror.

Spisi sadrže tisuće referenci na Donalda Trumpa, uključujući elektroničku poštu u kojoj Epstein i drugi dijele novinske članke o njemu, komentiraju njegove političke poteze ili razmjenjuju tračeve o njemu i članovima njegove obitelji. Objavljena je i tablica izrađena prošlog kolovoza, koja sažima pozive upućene FBI-jevu Nacionalnom centru za prijetnje ili posebnoj telefonskoj liniji koju su uspostavili tužitelji, a u kojima su se bez ikakvih potvrda iznosile tvrdnje o Trumpovu navodnom nezakonitom ponašanju.

Ministarstvo pravosuđa ranije je upozorilo kako objavljena građa može sadržavati krivotvorene ili lažno prijavljene fotografije, dokumente i videosnimke, budući da je u postupak uključeno sve što je javnost dostavila FBI-ju u skladu sa zakonom. „Neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa, podnesene neposredno uoči izbora 2020. godine. Da budemo potpuno jasni – te su tvrdnje neutemeljene i lažne, a da imaju imalo vjerodostojnosti, već bi bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa”, stoji u priopćenju.

U jednoj od poruka „Sarah” zahvaljuje Epsteinu i spominje razgovore koje je vodila s trgovcima u vezi sa svojim brendom „Sarah Ferguson”. Dokumenti također sugeriraju da je Epstein uplatio tisuće funti nakon što ga je suprug lorda Petera Mandelsona zamolio da podmiri troškove njegova školovanja iz osteopatije.

Objavljena je i komunikacija između Epsteina i Reinalda Avile da Silve, supruga bivše britanske veleposlanice u SAD-u, vezana uz plaćanje školarine za Britansku školu osteopatije. Godine 2012. Epstein je, prema zapisima, pitao i koliko bi ljudi Elon Musk želio prevesti helikopterom na otok u njegovu vlasništvu. „Vjerojatno samo Talulah i ja”, odgovorio je Musk, misleći na tadašnju partnericu, glumicu Talulah Riley. „Koji će dan ili noć biti najluđa zabava na našem otoku?”