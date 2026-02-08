Naši Portali
U NJEMAČKOJ

Strašna nesreća na autocesti: Majka poginula, vatrogasci iz olupine spasili petomjesečnu bebu

08.02.2026.
u 12:55

Zbog policijskog očevida dionica autoceste bila je zatvorena oko četiri sata

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A5 u blizini Darmstadta poginula je 29-godišnja žena, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima kada je 42-godišnji vozač automobilom udario u vozilo koje se kretalo ispred njega.  U vozilu koje je stradalo u sudaru bili su 34-godišnji vozač, njegova 29-godišnja partnerica te njihovo petomjesečno dijete. Žena je zbog teških ozljeda preminula na mjestu nesreće, piše Magazin Fenix. 

Vozač je ostao prikliješten u automobilu te je teško ozlijeđen, a spasilačke službe prevezle su ga u bolnicu zajedno s djetetom, koje nije ozlijeđeno. Policija navodi da je riječ o ocu djeteta. Vozač koji je, prema prvim informacijama, izazvao nesreću zadobio je lakše ozljede i također je prevezen u bolnicu. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Zbog policijskog očevida dionica autoceste bila je zatvorena oko četiri sata, a materijalna šteta procjenjuje se na najmanje 50 tisuća eura.
tragedija Njemačka

Komentara 1

HO
Hortenzija
13:01 08.02.2026.

Kod Hrvata samo je glavna matreijalna steta. To je stvarno bez imalo epiteta i osjecaja. Sramota

