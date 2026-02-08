Odjeknule eksplozije u Kijevu, traje novi ruski raketni napad: 'Ne izlazite iz skloništa'

Eksplozije su se čule u Kijevu oko 17:30 sati po lokalnom vremenu usred prijetnje balističkim projektilom, izvijestili su novinari The Kyiv Independenta na terenu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je napad, rekavši da ukrajinska protuzračna obrana radi na presretanju raketa. Kličko je poručio građanima da ostanu u skloništima. Odmah nakon napada, struja je nestala u najmanje jednom okrugu u Kijevu prije roka.

Napad se događa usred ruske kampanje dronova i raketa protiv ukrajinske energetske infrastrukture, koja je teško oštetila energetsku mrežu zemlje i prisilila je zemlju na dugotrajna isključenja struje usred niskih temperatura. Ranije danas Ukrenergo, državni operator mreže, izjavio je da je ukrajinski energetski sustav i dalje pod velikim opterećenjem , s nuklearnim elektranama djelomično isključenima iz električne mreže nakon masovnog napada Rusije na kritičnu infrastrukturu Ukrajine tijekom noći 7. veljače.