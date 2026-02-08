Za 'nenadani' Vučićev govor publika stizala u autobusima: 'Kada vidite što se događa danas u Hrvatskoj...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u nedjelju je iznenada došao na Sajam zavičaja u Novom Sadu, gdje je održao kratko obraćanje okupljenima. Posjet visokog dužnosnika nije bio najavljen, a Vučić je na pozornicu izašao oko 10 sati i govorio nekoliko minuta. Na početku je pozdravio sudionike manifestacije, a posebno se obratio Krajišnicima, zahvalivši im na, kako je rekao, doprinosu Srbiji posljednjih godina. Govorio je i o iskustvu gubitka zavičaja te naglasio važnost zajedništva.

"Trebao bih obići sve štandove, ali to neću ovaj put, moram natrag u Beograd. Htio bih se prije svega zahvaliti za ono što ste prethodnih godina napravili za Srbiju. Znam koliko je teško kad ostaneš bez zavičaja, ali najteže je bez obitelji i naroda, a Srbija je vaša obitelj i vaš narod. Kada vidite što se događa danas u Hrvatskoj, jasno vam je da je ovo bio jedini put da opstanete", rekao je Vučić, prenosi Danas. Nakon odlaska s manifestacije Vučić je na društvenim mrežama objavio fotografiju s predsjednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem, navodeći da su zajedno doručkovali u Novom Sadu prije odlaska na sajam.

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Danas, dio posjetitelja na manifestaciju je stigao organizirano neposredno prije predsjednikova dolaska. Nakon njegova odlaska, isti su se sudionici, navodno, ubrzo razišli, a primijećeni su i autobusi koji su odvozili okupljene. Vučić je ranije više puta najavljivao dolazak u Novi Sad, gdje nije boravio od urušavanja nadstrešnice u studenom 2024., iako je u međuvremenu posjećivao okolna mjesta.