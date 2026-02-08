Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAJAM ZAVIČAJA

Za 'nenadani' Vučićev govor publika stizala u autobusima: 'Kada vidite što se događa danas u Hrvatskoj...'

Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji otvaranja rekonstruirane OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi
R.Z.
VL
Autor
Večernji.hr
08.02.2026.
u 13:21

Vučić je ranije više puta najavljivao dolazak u Novi Sad, gdje nije boravio od urušavanja nadstrešnice u studenom 2024., iako je u međuvremenu posjećivao okolna mjesta.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u nedjelju je iznenada došao na Sajam zavičaja u Novom Sadu, gdje je održao kratko obraćanje okupljenima. Posjet visokog dužnosnika nije bio najavljen, a Vučić je na pozornicu izašao oko 10 sati i govorio nekoliko minuta. Na početku je pozdravio sudionike manifestacije, a posebno se obratio Krajišnicima, zahvalivši im na, kako je rekao, doprinosu Srbiji posljednjih godina. Govorio je i o iskustvu gubitka zavičaja te naglasio važnost zajedništva.

"Trebao bih obići sve štandove, ali to neću ovaj put, moram natrag u Beograd. Htio bih se prije svega zahvaliti za ono što ste prethodnih godina napravili za Srbiju. Znam koliko je teško kad ostaneš bez zavičaja, ali najteže je bez obitelji i naroda, a Srbija je vaša obitelj i vaš narod. Kada vidite što se događa danas u Hrvatskoj, jasno vam je da je ovo bio jedini put da opstanete", rekao je Vučić, prenosi Danas. Nakon odlaska s manifestacije Vučić je na društvenim mrežama objavio fotografiju s predsjednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem, navodeći da su zajedno doručkovali u Novom Sadu prije odlaska na sajam.

Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Danas, dio posjetitelja na manifestaciju je stigao organizirano neposredno prije predsjednikova dolaska. Nakon njegova odlaska, isti su se sudionici, navodno, ubrzo razišli, a primijećeni su i autobusi koji su odvozili okupljene. Vučić je ranije više puta najavljivao dolazak u Novi Sad, gdje nije boravio od urušavanja nadstrešnice u studenom 2024., iako je u međuvremenu posjećivao okolna mjesta.
Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija

Komentara 56

Pogledaj Sve
Avatar Ivankodil
Ivankodil
13:37 08.02.2026.

Ne mogu si zamisliti na kaj bi nam zemlja danas ličila da taj otpad nismo riješili u Oluji

GU
Gusar93
13:48 08.02.2026.

Hvala ti Generale Franjo i Hrvatski branitelji da ne djelim sudbinu ovih ljudi širom srbije.

Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
13:42 08.02.2026.

Njemu je Hrvatska nedosanjani san i noćna mora u jednom. A "krajišnici" su legli kako su prostrli. Ne vratili se dabogda nikad, ni oni ni njihovi potomci!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!