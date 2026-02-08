Nova Trumpova meta: Blizu su kolapsa, vlada kronična nestašica benzina i lijekova...

Sjedinjene Države na Kubi žele postići ono što su izvele u Venezueli. Ohrabrena svrgavanjem, odnosno otimanjem venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, Trumpova administracija traži insajdere u kubanskoj vladi koji mogu pomoći u postizanju dogovora o svrgavanju komunističkog režima do kraja godine. Trumpova administracija procijenila je da je kubansko gospodarstvo blizu kolapsa i da vlada nikada nije bila ovako krhka nakon što je izgubila ključnog dobročinitelja, što joj je bio Nicolás Maduro.



Američki dužnosnici nemaju konkretan plan za okončanje komunističke vlade koja je na vlasti na karipskom otoku gotovo sedam desetljeća, ali Madurovo hvatanje i naknadne ustupke njegovih saveznika vide kao nacrt i upozorenje za Kubu. Sve to donosi The Wall Street Journal citirajući svoje izvore iz američke administracije. A za takvo što izravno je zainteresiran i Donald Trump, koji to i ne skriva.