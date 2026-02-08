Sjedinjene Države na Kubi žele postići ono što su izvele u Venezueli. Ohrabrena svrgavanjem, odnosno otimanjem venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, Trumpova administracija traži insajdere u kubanskoj vladi koji mogu pomoći u postizanju dogovora o svrgavanju komunističkog režima do kraja godine. Trumpova administracija procijenila je da je kubansko gospodarstvo blizu kolapsa i da vlada nikada nije bila ovako krhka nakon što je izgubila ključnog dobročinitelja, što joj je bio Nicolás Maduro.
Američki dužnosnici nemaju konkretan plan za okončanje komunističke vlade koja je na vlasti na karipskom otoku gotovo sedam desetljeća, ali Madurovo hvatanje i naknadne ustupke njegovih saveznika vide kao nacrt i upozorenje za Kubu. Sve to donosi The Wall Street Journal citirajući svoje izvore iz američke administracije. A za takvo što izravno je zainteresiran i Donald Trump, koji to i ne skriva.
Nova Trumpova meta: Blizu su kolapsa, vlada kronična nestašica benzina i lijekova...
Komentara 6
Samo vi napredujete s jedinim biznisom koji znate radit ! Tako ste na zapadnom balkanu devedesetih i danas u Ukrajini zakuhali stvar u svoju korist !
Koliko treba biti kvaran u duši, da bi drugima želeo zlo? Tamo žive ljudi sa kojima nemaš nikakvih dodirnih tačaka, koji žive udaljeni preko pola sveta, koji ti ništa loše nisu uradili. Da čovek ne poveruje. Zato ne poželi drugima ono što ne bi sebi, da ti se to ne ostvari u tvom životu.
Kakav gušt je gledat do kud je crvena banda dopeljala Kubu