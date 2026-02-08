Naši Portali
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Podjele popuštaju tek kad identitet prestane biti batina, a religija zastava

08.02.2026. u 17:35

Društvo koje stvarno želi razgovor mora odustati od navike da za svaku temu najprije nacrta neprijatelja

Ako ste iole aktivni na društvenim mrežama, brzo ćete steći dojam da Hrvatska nikad nije bila podjeljenija. Koncert na Hipodromu više se ne čita samo kao glazbeni događaj, već kao simbolička prijelomna točka i politički lakmus: tko je "naš", tko je "njihov", tko "voli Hrvatsku", tko je "mrzi". Tu počinje stari sport: ne priča se o stvarnosti, već o pripadnosti. Zato ova priča i ne živi od plaća, stanova i učinkovitosti preskupog aparata, nego od ostrašćenosti i mitova. U tom košmaru onaj "drugi" mora biti loš, prijeteći i karikaturalan, jer bez njega nema mobilizacije ni brze, jeftine kohezije. Društvo se pretvara u crno-bijeli plakat, a nijansa postaje sumnjiva roba.

Ključne riječi
društvo ideologija identitet podjela

