Svi moraju biti spremni, ne znamo je li epidemija dosegnula vrhunac

Bračnom paru s Korčule koji se prije 20-ak dana vratio s broda, a ima respiratorne simptome nije bio potreban test na koronavirus. Prema procjeni infektologa, za to nije bilo potrebe s obzirom na to da brod na kojem su boravili nije pristajao na kineskoj obali, a i prošlo je već nekoliko tjedana od njihova povratka. Do ove procjene stručnjaka smatralo se da će paru biti uzeti uzorci i poslani na Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagreb kako bi se testirali na koronavirus.

Ništa prepustiti slučaju

Istovremeno se u karanteni spomenute klinike nalazi mladić koji je boravio na kruzeru Diamond Princess u Japanu. U Zagreb je stigao preko Berlina i Maribora specijalnim sanitetskim prijevozom i preventivno je smješten u karantenu, a laboratorijskim je testom potvrđeno da nije zaražen koronavirusom. Negativan nalaz došao je i za drugog putnika s tog kruzera koji je bio (i dalje je) pod zdravstvenim nadzorom, a koji se sam vratio u Hrvatsku. U Zaraznoj bolnici, podsjetimo, odlukom ministra izv. prof. dr. sc. Vilija Beroša, koji je posjetio mladića s kruzera, osnovana je karantena. U Hrvatskoj nema potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom, no kako je ranije rekao ministar Beroš, pušemo i na hladno i ništa se ne želi prepuštati slučaju, posebice u kontekstu iskustva iz susjedne Italije.

A u Italiji raste broj zaraženih te je dvoje ljudi umrlo. Pokrajina Lodigiano od 10 općina u Lombardiji s oko 50 tisuća stanovnika je izolirana, zatvorene su škole, trgovine, kafići, restorani, tvornice te je preporučeno ljudima da ostanu u kućama, a ima zaraženih i u Venetu. U Lombardiji je u subotu ujutro umrla jedna žena koja je došla u bolnicu zbog upale pluća i čekala analizu testa na koronavirus. U toj regiji broj zaraženih povećao se na 27, a 250 ih je u bolničkoj karanteni. U Venetu, gdje je u bolnici u mjestu Schiavonia pokraj Padove i umrla prva osoba od koronavirusa, Adriano Trevisan (78) iz mjesta Vo’ Euganeo, zasad su zaražene tri osobe, a u rimskoj zaraznoj bolnici već su dulje izolirane tri osobe, dvoje kineskih turista i jedan Talijan koji nije pozitivan. Ministar zdravstva Roberto Speranza odredio je da budu izolirani i prostori u Venetu gdje se pojavio virus, odnosno pokraj Padove i Dolo pokraj Venecije. Italija se spremala na mogućnost pojave koronavirusa. Prostor Lodigiana je zatvoren, odnosno nitko ne može u nj ući ni iz njega izaći. Na željezničkim postajama u mjestima na tom području ne zaustavljaju se vlakovi, a utakmica talijanske Druge lige između Ascolija i Cremenosea odgođena je samo sat prije početka. To je ujedno i prvi sportski događaj u Europi otkazan zbog epidemije koja je nastala u Kini.

GALERIJA Putnici napuštaju kruzer Diamond Princess

– Poduzeli smo sve mjere i spremni smo primijeniti nove bude li potrebno – rekao je premijer Giuseppe Conte i pozvao građane da ne šire paniku. Ministar Speranza dodaje da su u karanteni sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

Ima i političara poput čelnika Lige Mattea Salvinija, koji politički živi sijući i strah od stranaca, koji predlažu zatvaranje talijanskih granica. Salvini čak traži ostavku premijera Contea jer ih nije odmah zatvorio. Italija je inače bila prva europska zemlja koja je zabranila izravne letove s Kinom na što je Peking diplomatski dosta oštro reagirao. U zahtjevima da se zatvore talijanske granice Salvini je usamljen jer čelnici drugih stranaka smatraju da vlada čini dobro što prati savjete virologa. Koronavirus i dalje je prilična nepoznanica, a svijet posebno zabrinjavaju slučajevi zaraze bez jasne epidemiološke poveznice. Zaraženi su, naime, ljudi koji nisu boravili u Kini niti imali kontakt s nekim tko je zaražen ili je barem pokazivao simptome. Koronavirus je globalna opasnost, a izuzev organizacije karantene, u spomenutoj klinici odobrena su i dodatna tri milijuna kuna do kraja ožujka. Novac je to za prekovremene radne sate djelatnika, zalihe potrebnog materijala, reagense itd. Takve odluke u skladu su s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije čiji je glasnogovornik Tarik Jašarević za Večernji list rekao da je “vremenski prozor” za sprečavanje daljnjeg širenja koronavirusa sve manji.

Ekspertni tim još u Kini

Naime, u Kini je ukupno 75.567 potvrđenih slučajeva koronavirusa, od toga je umrlo 2239 zaraženih, a to su današnji podaci “klinički dijagnosticiranih” slučaja. Jučer je Kina, međutim, odlučila u broj oboljelih od koronavirusa računati samo laboratorijski potvrđene slučajeve, a ne i one kojima se dijagnoza odredi prema simptomima, odnosno klinički dijagnosticira.

– Kao rezultat, neki slučajevi koji su bili klinički potvrđeni sada su izuzeti iz ukupnog broja jer je potvrđeno da su negativni – objašnjava nam Jašarević. Izvan Kine, po današnjim podacima, potvrđena su 1152 slučaja zaraze u 26 zemalja te osam umrlih.

Glasnogovornik ovog globalnog zdravstvenog autoriteta rekao nam je da je međunarodni ekspertni tim i dalje u Kini te s tamošnjim kolegama radi na razumijevanju preostalih rupa u našem znanju o ovoj bolesti.

– Radili su u Pekingu, Sichuanu i Guangdongu kako bi razumjeli konkretan utjecaj poduzetih mjera na svim razinama. Svoj će rad nastaviti u Wuhanu, epicentru epidemije. Vremena je sve manje, moramo uhvatiti trenutak da bismo prevenirali veću globalnu krizu. SZO ohrabruje sve zemlje da se pripreme za slučajeve infekcije, da tretiraju pacijente s poštovanjem i sućuti, da spriječe daljnje širenje bolesti i zaštite zdravstvene radnike. Iako broj slučajeva u provinciji Hubei pada, zabrinuti smo zbog povećanja broja oboljelih u provinciji Shandong i o tome tražimo više informacija – odgovorio nam je Jašarević dodajući da SZO radi non-stop na koordinaciji suzbijanja koronavirusa. Izvan Kine najviše je oboljelih u Koreji s čijom Vladom SZO, napominje Jašarević, usko surađuje kako bi otkrili dinamiku prijenosa bolesti koja je dovela do tog povećanja broja oboljelih.

– Također smo zabrinuti zbog povećanja broja oboljelih u Iranu gdje je u protekla dva dana 18 oboljelih i četvero umrlih. Nećemo znati kad je ova epidemija dosegnula vrhunac, virus može povratiti snagu nakon što nam se učini da se povukao. Ne želimo nagađati i u svakom slučaju očekujemo još više prijavljenih slučajeva i u Kini i u drugim državama – kaže glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije.