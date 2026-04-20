Svjedok: 'Ne znam zašto sam ministru Horvatu preko aplikacije slao podatke o svojima tvrtkama'

Kako se dijelio novac zbog kojeg su na optuženičkoj klupi završila četvorica bivših ministara iz Vlada Andreja Plenkovića, čulo se u nastavku suđenja za aferu "Po babi i stričevima" na zagrebačkom Županijskom sudu. O tome su iskazivali Dario Friščić (HSLS), načelnik Kotoribe, Ivan Kos, član općinskog vijeća s liste HDZ-a te Damir Kaufman, bivši glavni tajnik Ministarstva gospodarstva. Na optuženičkoj klupi sjede bivši ministri Darko Horvat, Josip Aladrović, Boris Milošević, Tomislav Tolušić te Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje.

Svjedoci su iskazivali o natječaju iz 2018. za dodjelu potpora za tvrtke na područjima naseljenima nacionalnim manjima. USKOK tvrdi da je nakon zatvaranja natječaja Horvat razdijelio još oko dva milijuna kuna svojim prijateljima i poznanicima, kao i onima povezanima s njegovim stranačkim kolegama poput Tomislava Tolušića, ali i tvrtkama povezanima s ondašnjim potpredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem iz SDSS-a.

Kaufman je govoreći o događaju od prije osam godina kazao da je bio na na sastanku u kabinetu ministra te je kazao kako je upozoravao da se dodatna sredstva ne mogu dijeliti mimo redoslijeda. Pojasnio je da ako se željelo dati nešto onima koji su ostali ispod crte nakon natječaja, morala se spustiti crta, te se novac morao dijeliti po redu, a ne nasumičnim odabirom. Kaufman je kazao i da je presložio i novi natječaj, no ne zna što je na kraju odlučeno. I danas smatra da se novac nije mogao dijeliti tako.

Zanijekao je tvrdnje Anite Protulipac koja je u svom iskazu na glavnoj raspravi kazala da je Kaufman bio upozoren na pritiske zbog nepropisne dodijele potpora. - Nisam znao zašto idem na sastanak k ministru. A nakon njega ne znam kakva je odluka donijeta- kazao je Kaufman.

Ivan Kos, međimurski poduzetnik, čije su tvrtke dobile potpore na spornom natječaju kazao je kako Horvata poznaje godinama.. Kazao je kako je Horvatu rekao da se javio za potpore. - Rekao sam mu da smo se no da ne želim da bude nikakvih nepravilnosti. Horvat mi je odgovorio da ne brinem. I na sastanku Županijskog ogranka HDZ-a pričali smo o tom natječaju, no ne znam zašto sam Horvatu preko aplikacije slao podatke o svojima tvrtkama. Nisam bio svjestan da smo Horvat i ja bili u WhatsApp grupi u koju mu je Horvat poslao obavijest da pogledam koje su točke na dnevnom redu sjednice Vlade.

Upitan zašto je Horvatu naglasio da ne bude nepravilnosti Kos je kazao da kako zbog raznih afera u medijima tvrtke imaju problema. - I mi smo nakon ovoga imali problem, jer zbog reputacijskog rizika nismo dobili kredit kazao je Kos. Projekt koji je njegova tvrtka tada imala bio je težak oko 130 milijuna kuna, a od Horvata je za opremu koja mu je bila potrebna dobio nešto više od 900.000 kuna.