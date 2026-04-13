Svjedokinja: Da sam znala da me ovo čeka, kazala bih da ništa ne znam...

- Da sam znala da me ovo čeka, kazala bih da ne znam ništa i da sam sve platila na osnovu dokumenata - kazala je u jednom trenutku Anita Protulipac koja je skoro dva sata svjedočila u nastavku suđenja za aferu "Po babi i stričevima" na zagrebačkom Županijskom sudu. Riječ je o postupku u kojem na optuženičkoj klupi sjede bivši ministri Andreja Plenkovića; Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić, Boris Milošević, koji je bio potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a te Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje. Svjedokinja je 2018. bila šefica Sektora za financije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, a tijekom svjedočenja je u više navrata kazala da se osjeća kao optuženica, a ne kao svjedokinja. U svom je svjedočenju među ostalim, potvrdila da je upozoravala da se ne novac ne može dodjeljivati mimo pravila.

- Danijela Žagar mi je bila nadređena i jednom mi je prigodom došla i kazala kako me traže da isplatim novac i onima koji nisu zadovoljili uvjete na natječaju u programu "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina". To sam htjela spriječiti jer sam znala da ćemo u protivnom imati problema s revizijom. Zato sam nazvala Anu Mandac, koja je bila pomoćnica ministra Horvata. No ona mi je rekla da je ministar naredio da se ta sredstva isplate tvrtkama s tog drugog popisa, na kojem su bili oni koji nisu zadovoljili na natječaju. Ja sam predlagala da se tim ljudima omogući da iduće godine zadovolje na natječaju. Međutim, nisu me poslušali. Nakon toga je napisana odluka da se oko dva milijuna kuna isplati onima koji nisu zadovoljili uvjete. Obje odluke donijete su u kratkom razmaku jedna od druge - kazala je svjedokinja.

Dodala je i da Državan revizija kasnije nije uočila te nepravilnosti, da bi potom pojasnila kako je moguće da Država revizija sporne ugovore nije uočila u uzorku dokumenata koje je pregledavala. Svjedokinja je navela da je na dodjelu potpora tvrtkama koje nisu zadovoljavale uvjete natječaja upozoravala i Damira Kaufmana, koji je u vrijeme inkriminirano optužnicom bio državni tajnik. Kazala je i da je Kaufman kasnije zbog toga u kabinetu ministra bio na sastanku s Horvatom, Anom Mandac i Danijelom Žagar.

Višnju Drenški Lasan, braniteljicu Darka Horvata, zanimalo je koliko je puta Anita Protulipac ispitivana u USKOK-u i kada. - Dva puta, i to oba puta nakon što je ministar Horvat priveden. Tražili su me neku dokumentaciju, koju sam im predala, a zašto su me na ispitivanje u USKOK zvali dva puta, ne znam - odgovorila je svjedokinja.

Antu Nobila, branitelja Borisa Miloševića, zanimalo je pak je li svjedokinja znala da je u javnom pozivu bilo navedeno i da Ministarstvo zadržava pravo izmjene javnog poziva. - Ne znam za to jer u tome nisam sudjelovala. Ja sam samo odobrila plaćanje nakon što mi je poslana vjerodostojna dokumentacija - odgovorila je svjedokinja

Na koncu njezina iskaza, Horvatova odvjetnica je imala prigovor. - Svjedokinja je kazala da je iskaze u USKOK-u davala poslije uhićenja mog klijenta. No iz dokumentacije u sudskom spisu proizlazi da je u USKOK-u bila 26. siječnja 2022., dakle gotovo mjesec dana prije uhićenja Darka Horvata. On je uhićen 19. veljače. Ona je dakle bila tamo mjesec dana ranije te je odnijela dokumentaciju iz Ministarstva, a to je protivno internim normativnim aktima - kazala je Drenški Lasan.