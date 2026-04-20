Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NOKAUT FAZA'

Kineski automobilski div objavio crne prognoze: U nadolazećim godinama preživjet će samo...

FILE PHOTO: A worker looks at a BYD assembly line in Shenzhen
BOBBY YIP/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.04.2026.
u 21:00

Kako bi ublažio pad na domaćem tržištu, BYD snažno širi poslovanje u inozemstvu. Tvrtka je već prisutna u više od 100 zemalja, a prošle godine više je nego udvostručila isporuke na stranim tržištima

Kineski automobilski div BYD zabilježio je značajan pad dobiti, što dodatno potvrđuje koliko je žestoka konkurencija na tržištu električnih vozila. Neto dobit kompanije pala je za 19 posto, na oko 33 milijarde juana (4,8 milijardi dolara), i to unatoč rastu prihoda od 3,5 posto. Predsjednik tvrtke Wang Chuanfu upozorio je da je industrija ušla u tzv. „nokaut fazu“, u kojoj će slabiji proizvođači jednostavno nestati s tržišta. Glavni razlog pada dobiti je intenzivan rat cijenama u Kini, koji je smanjio profitne marže – s 5,2 na 4,1 posto, piše AutoNews.

Iako je BYD globalno povećao prodaju električnih i plug-in hibridnih vozila za 7,7 posto (na 4,6 milijuna), domaće tržište bilježi pad. Prodaja u Kini smanjena je za gotovo 8 posto, što dodatno pokazuje zasićenost tržišta i pad potražnje, uz istodobno smanjenje državnih poticaja.

Sve više stručnjaka upozorava da slijedi konsolidacija industrije, što bi moglo značiti zatvaranje tvornica i gubitak radnih mjesta, ali i stvaranje snažnijih igrača koji će biti konkurentniji globalno. Prema nekim procjenama, kroz sljedećih nekoliko godina moglo bi ostati tek nekoliko najvećih proizvođača.

Kako bi ublažio pad na domaćem tržištu, BYD snažno širi poslovanje u inozemstvu. Tvrtka je već prisutna u više od 100 zemalja, a prošle godine više je nego udvostručila isporuke na stranim tržištima. Prihodi iz inozemstva porasli su za 40 posto i sada čine gotovo 40 posto ukupnih prihoda kompanije. Otvorene su i nove tvornice, uključujući one u Brazilu, Kambodži i Mađarskoj.

Unatoč pritiscima, BYD se oslanja na tehnološke inovacije. Kompanija je predstavila novu generaciju baterija i ultra-brzo punjenje koje omogućuje punjenje od 10 do 70 posto u svega pet minuta. Time želi zadržati konkurentsku prednost u industriji koja se brzo mijenja i postaje sve zahtjevnija.

Ključne riječi
Barkod proizvodnja kineski auto BYD

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
sttipe
21:34 20.04.2026.

Ono šta prodaju sada odredit će koliko će prodavati za 10-20 godina.. Japanci su pre skupi, da su "europskih" cijena, Europljani ne bi auta prodali!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!