Kineski automobilski div objavio crne prognoze: U nadolazećim godinama preživjet će samo...

Kineski automobilski div BYD zabilježio je značajan pad dobiti, što dodatno potvrđuje koliko je žestoka konkurencija na tržištu električnih vozila. Neto dobit kompanije pala je za 19 posto, na oko 33 milijarde juana (4,8 milijardi dolara), i to unatoč rastu prihoda od 3,5 posto. Predsjednik tvrtke Wang Chuanfu upozorio je da je industrija ušla u tzv. „nokaut fazu“, u kojoj će slabiji proizvođači jednostavno nestati s tržišta. Glavni razlog pada dobiti je intenzivan rat cijenama u Kini, koji je smanjio profitne marže – s 5,2 na 4,1 posto, piše AutoNews.

Iako je BYD globalno povećao prodaju električnih i plug-in hibridnih vozila za 7,7 posto (na 4,6 milijuna), domaće tržište bilježi pad. Prodaja u Kini smanjena je za gotovo 8 posto, što dodatno pokazuje zasićenost tržišta i pad potražnje, uz istodobno smanjenje državnih poticaja.

Sve više stručnjaka upozorava da slijedi konsolidacija industrije, što bi moglo značiti zatvaranje tvornica i gubitak radnih mjesta, ali i stvaranje snažnijih igrača koji će biti konkurentniji globalno. Prema nekim procjenama, kroz sljedećih nekoliko godina moglo bi ostati tek nekoliko najvećih proizvođača.

Kako bi ublažio pad na domaćem tržištu, BYD snažno širi poslovanje u inozemstvu. Tvrtka je već prisutna u više od 100 zemalja, a prošle godine više je nego udvostručila isporuke na stranim tržištima. Prihodi iz inozemstva porasli su za 40 posto i sada čine gotovo 40 posto ukupnih prihoda kompanije. Otvorene su i nove tvornice, uključujući one u Brazilu, Kambodži i Mađarskoj.

Unatoč pritiscima, BYD se oslanja na tehnološke inovacije. Kompanija je predstavila novu generaciju baterija i ultra-brzo punjenje koje omogućuje punjenje od 10 do 70 posto u svega pet minuta. Time želi zadržati konkurentsku prednost u industriji koja se brzo mijenja i postaje sve zahtjevnija.