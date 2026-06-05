Kaos nakon isteka koncesije? Građani Splita prijavljuju uginule životinje koje danima nitko ne uklanja

Građani Splita posljednjih dana upozoravaju na slučajeve uginulih životinja koje ostaju na javnim površinama bez pravovremene intervencije nadležnih službi. Problem se pojavio nakon isteka koncesije za obavljanje poslova uklanjanja životinjskih lešina, zbog čega je dio građana ostao zbunjen oko toga kome prijaviti takve situacije i tko je trenutačno zadužen za njihovo rješavanje, javlja Slobodna Dalmacija.

Prema tvrdnjama građana, pojedine prijave upućene su komunalnim redarima, no odgovori koje su dobili upućuju na to da se još uvijek traži privremeno rješenje dok se ne završi postupak odabira novog pružatelja usluge. U međuvremenu, prizori uginulih životinja na gradskim ulicama i drugim javnim površinama izazivaju negodovanje među stanovnicima.

Voditelj Odsjeka za komunalno održavanje Josip Šitum pojasnio je da je 31. svibnja istekla koncesija šibenskoj tvrtki "As-Eko", a novi pružatelj usluge još nije odabran zbog žalbe u postupku javne nabave. 'Na natječaj su se javili "As-Eko" i "Animalis Centrum", no jedna od tvrtki uložila je žalbu pa postupak trenutačno ne može biti dovršen. To razdoblje pokušat ćemo premostiti putem narudžbenica. Za uklanjanje uginulih životinja s javnih površina zatražili smo ponudu jedne specijalizirane tvrtke iz Sinja. Kada je riječ o živim životinjama, jednog psa uspjeli smo zbrinuti u suradnji s udrugom iz Dubrovnika. Zbog zakonskih ograničenja ne možemo angažirati tvrtke koje su sudjelovale u natječaju', rekao je Šitum za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je kako očekuje da bi žalbeni postupak mogao biti završen tijekom sljedećih petnaestak dana. Iz Grada Splita potvrdili su da je postupak javne nabave za zbrinjavanje živih i uginulih životinja još uvijek u tijeku. 'Budući da traje zakonom propisani žalbeni rok, postupak trenutno nije moguće zaključiti. Kako bi se do njegova završetka osiguralo obavljanje nužnih intervencija, Grad za svaki pojedini slučaj kontaktira specijalizirane ustanove i tvrtke registrirane za obavljanje takvih djelatnosti te od njih traži ponude', poručili su iz Grada.

Navode kako je za trajno zbrinjavanje psa pronađenog u Papandopulovoj ulici angažirano Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik, dok je za uklanjanje uginulih životinja zatražena ponuda specijalizirane tvrtke sa sinjskog područja. 'Grad Split i u ovom prijelaznom razdoblju poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se osiguralo pravodobno i odgovorno postupanje u svim slučajevima koji zahtijevaju intervenciju', zaključili su iz gradske uprave.