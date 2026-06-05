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SASTANAK U TIVTU

Plenković: Moj dojam je da je Crna Gora spremna vrlo ozbiljno raditi na pitanjma koje smo postavili

EU-Western Balkans Summit, in Tivat
Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
05.06.2026.
u 15:32

Na marginama skupa u petak ujutro se bilateralno sastao s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.  „Moj dojam je da je Crna Gora spremna vrlo ozbiljno raditi” na pitanjima koje joj je Hrvatska predstavila, a „koja nisu nešto nerješivo”, rekao je premijer nakon susreta sa Spajićem

Premijer Andrej Plenković u petak je nakon susreta s crnogorskim kolegom rekao da je „njegov dojam” da je Podgorica spremna „vrlo ozbiljno raditi” na otvorenim pitanjima između dviju zemalja poput pitanja nestalih, obeštećenja logoraša ili imovinsko-pravnih pitanja.  Plenković u Tivtu sudjeluje na sastanku EU – zapadni Balkan koji je okupio europski politički vrh i čelnike država kandidatkinja s jugoistoka Europe.

Na marginama skupa u petak ujutro se bilateralno sastao s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.  „Moj dojam je da je Crna Gora spremna vrlo ozbiljno raditi” na pitanjima koje joj je Hrvatska predstavila, a „koja nisu nešto nerješivo”, rekao je premijer nakon susreta sa Spajićem.

Hrvatska očekuje rješenje pitanja obeštećenja logoraša i pronalaska 14 nestalih iz Domovinskog rata te da Podgorica nastavi s procesuiranjem ratnih zločina, rekao je Plenković.  Istaknuo je da Zagreb želi i rješenje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju. 

Predsjednik vlade naveo je i pitanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj, mjesta na kojem su tijekom Domovinskog rata zlostavljani hrvatski zarobljenici, kao i nužnost promjene ime bazena u Kotoru koji nosi ime čuvara tog logora. 

Hrvatska traži i razgovore o granici, kao i povratak Školskog broda Jadran, šezdesetak metara dugačkog jedrenjaka koji je do 1991. bio upisan u flotne liste hrvatskih luka, no u trenutku rata se nalazio na remontu u Crnoj Gori koja ga od tada nije vratila. 

Plenković je naglasio da je Crna Gora ta koja želi što prije završiti pregovore s EU-om i ući u taj savez, što bi se „teoretski” moglo dogoditi do 2028. godine ako će postojati politička volja.  Njezino članstvo je i u interesu Hrvatske koja snažno podupire Podgoricu na europskom putu, zaključio je premijer. 
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EU-Western Balkans Summit, in Tivat
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Ključne riječi
dogovori Andrej Plenković Crna Gora

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