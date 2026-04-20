FOTO Obišli smo Mirogoj na kojem je prijavljena šteta na 545 grobova. Evo kako izgledaju posljednja počivališta Tuđmana, Dražena Petrovića, Rajka Dujmića...

"Ulaz na vlastitu odgovornost" i "Oprez, opasnost od pada stabala" upozorenja su koja posjetitelje Mirogoja dočekuju na samom ulazu u groblje, gdje su posljedice nevremena koje je metropolu pogodilo prije nešto više od tri tjedna, i dalje itekako vidljive. Golema stabla obrušila su se na grobove, a između njih izviruje ogoljeno korijenje. Pojedina polja ograđena su crveno-bijelim trakama, poneke staze i dalje su prekrivene granjem, dok su ulazi u duge Bolléove arkade zatvoreni žičanim ogradama još od potresa.

U otprilike 30 sati, koliko se vjetar nije smirivao, a dosezao je i do 120 km/h, oštećeno je na hrvatskom Panteonu, kako ga se zove zbog velikog broja znamenitih osoba koje su tamo sahranjene, oko 530 stabala, a sanirano ih je oko 200, rekli su nam iz Holdinga. Osim toga, na pojedinim mjestima oštećeni su i kipovi te nadgrobni spomenici. Na više lokacija debla su pala izravno na grobna mjesta, ostavljajući iza sebe razbijene dijelove kamena i pomaknute ploče. Šteta je, naglasio je ranije gradonačelnik Tomislav Tomašević, veća nego 2023. A iz Holdinga su nam rekli kako je podružnica Gradska groblja do petka primila ukupno 545 prijava vezanih za sanaciju oštećenih grobnih mjesta.

Budući da na ovom groblju na obroncima Medvednice počiva nekoliko stotina tisuća pokojnika, brojni su spomenici ostali i potpuno netaknuti. Među njima je i onaj košarkaške legende Dražena Petrovića, koji je, možemo reći, pukom srećom ostao neoštećen jer je u red iza njega potpuni kaos. Veliko stablo ondje je iščupano iz korijena i proteže se preko desetak nadgrobnih ploča te ih svojom težinom pritišće i lomi. U istom redu s Draženovim grobom, nalazi se i posljednje počivalište jedne od najistaknutijih hrvatskih glumica, Ene Begović Radeljak koje je također ostalo neoštećeno. Isto vrijedi i za dio groblja na kojem su sahranjeni hrvatski nogometni trener i izbornik Josip Kuže, bivši igrač Dinama i jugoslavenski reprezentativac Slaven Zambata te poznati glazbenici Rajko Dujmić, Krunoslav Kićo Slabinac i Aki Rahimovski, a neoštećen je ostao i spomenik legendarnog nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića.

Prošetali smo i do groba prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji također nema vidljivih oštećenja, a nevrijeme tragove nije ostavilo niti na počivalištu jednog od njegovih najbliži suradnika i najdugovječnijeg hrvatskog političara Josipa Manolića. Očišćeni i netaknuti su i Zid boli i grobnica narodnih heroja. A na terenu su i dalje radnici koji saniraju štetu. Grad Zagreb, podsjetimo, pomoć će pri financiranju naknade štete na grobnim mjestima. Prema najavi, korisnicima će se dodjeljivati financijska pomoć u visini od 50 posto troška nastale štete, a maksimalni iznos je 3000 eura.

Korisnici grobnih mjesta na grobljima kojima upravlja Zagrebački holding, odnosno podružnica Gradska groblja, mogu dostaviti inicijalnu prijavu za ostvarivanje pomoći na e-mail adresu steta.groblja@zgh.hr ili osobno na Mirogoju, u zgradi Tehničke službe na adresi Hermana Bollea 27, ponedjeljkom od 8 do 17 sati te od utorka do petka od 8 do 15 sati, kako su izvjestili iz komunalnog diva. Prilikom prijave, objasnili su, korisnici grobnih mjesta trebaju dostaviti podatke o grobnom mjestu za koje imaju informaciju ili pretpostavljaju da je oštećeno u nevremenu te ako ih posjeduju ili ih je moguće izraditi, fotografije nastalih oštećenja.

Riječ je o preliminarnoj prijavi, nakon koje će uslijediti postupak utvrđivanja prava na isplatu financijske pomoći i njezinu visinu, koji će se provoditi prema kriterijima sukladno budućoj odluci gradske Skupštine koja će na ovotjednoj sjednici odlučiti o tom pitanju. Nevrijeme kakvo, kako kažu meteorolozi, nije zabilježeno u posljednjih 100 godina rezultiralo je štetom i na 3851 stambenom objektu, a stradao je i 881 automobil.

– Što se tiče šteta na stambenim objektima, 2767 prijava se odnosi na oštećen krov, 1090 na stolariju, 807 na fasadu i 577 na oštećenu ogradu. Mobilni timovi Uprave su odradili izvide na 1140 lokacija. Četvrtinu prijava su obišli pa vjerujemo da ćemo provjeru na terenu brzo završiti – rekao je na prošlotjednoj konferenciji za medije Tomašević dodajući kako vjeruje da će Skupština izglasati da se građanima isplati 70 posto štete na stambenim objektima i isto toliko na vozilima.