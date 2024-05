Svjedok: Klijenti najčešće htjeli prikriti da su oni stvarni vlasnici off-shore tvrtke

Kirurg Mate Škegro, koji je svojedobno sjedio u Izvršnom i Nadzornom odboru Dinama , sjeo je u ponedjeljak na klupu za svjedoke na suđenju braći Mamić, i to po drugi put u svega pet mjeseci. Iskazivao je zimus samo za točku optužnice koja se odnosi na Dinamov računa u Klagenfurtu s kojega je Zdravko Mamić , kako ga se tereti, uzeo 2,2 milijuna eura i zadržao za sebe. Govorio je sada o svojim saznanjima vezanim za ostale točke optužbe, odnosno transfere igrača.

"Nikada nisam vidio ugovore"

- U Dinamu sam bio isključivo kao navijač i volonter. Ne mogu točno reći koliko dugo sam bio u Dinamu, radio sam intenzivno kao kirurg pa mi angažman u Dinamu nije bio u fokusu interesa. Iz Dinama sam izašao 2018. godine – započeo je Mate Škegro.

- Kao član Izvršnog odbora, dobio bih informaciju ako je došlo do ulaznog ili izlaznog transfera igrača, ali Izvršni odbor nikada nije donosio odluke o transferima, niti smo imali uvid u ugovore i detalje transfera. Ja osobno nisam nikada niti jedan ugovor vidio. Informacije smo dobivali od Mirka Barišića ili Zdravka Mamića – dodao je svjedok.

Nije mu poznato ni da su u transferima igrača sudjelovale strane tvrtke.

- Isto tako, nikada nismo dobili financijsko izvješće u pisanom obliku, već su to bile isključivo usmene informacije. Ni kao član Nadzornog odbora nisam dobivao nikakva pisana izvješća o financijskom poslovanju Dinama – nadovezao se on. Na upit tužitelja Svena Miškovića, odgovorio je kako na sjednicama Izvršnog odbora nije bilo informacija o tome da neki igrači traže transferno obeštećenje koje bi postalo sastavni dio ugovora. Ne sjeća se je li na sjednicama IO bilo riječi o dugovanju Dinama prema igračima.

Rekao je kako je bio na sjednicama Izvršnog odbora kada se govorilo o financijskim problemima u klubu, no ne zna detalje. Nisu mu "sjela" daljna pitanja obrane o financijama. - Ja sam liječnik, ne razumijem zašto me pitate o financijama, ne mogu razumjeti ni vlastiti kreditni ugovor – komentirao je Škegro.

Usmeno izvješće

Svjedok Krešimir Ćurković bio je član Nadzornog odbora Dinama od 2011. do 2016. godine. I on je kazao kako su dobivali usmena izvješća o poslovanju kluba. Nadzorni odbor nije donosio nikakve odluke, rekao je, osim da se usvaja izneseno izvješće.

Nema nikakvih saznanja oko transfera igrača, ali ima o tužbama koje su protiv Dinama zbog dugovanja pokrenuli Joško Jeličić i Goran Jurić jer ih je upravo on zastupao u tim postupcima, prije no što je ušao u Nadzorni odbor Dinama.

- O detaljima iz tih sporova ne mogu govoriti, jer me veže odvjetnička tajna. Mogu samo reći da se Jeličić s Dinamom nagodio bez mog sudjelovanja u nagodbi, a ne znam što je na kraju bilo s Jurićevom tužbom – kazao je Ćurković, koji je mogao prisustvovati i sjednicama drugih klupskih tijela.

- Uglavnom je Zdravko Mamić iznosio financijska izvješća na sjednicama Izvršnog i Nadzornog odbora te Skupštine – nastavio je svjedok na upit tužitelja.

Na sjednicama IO dobivali su infromacije o nekim transferima, ali bez preciznih financijskih podataka. Odluke o transferima, kazao je, donosio je Zdravko Mamić, a na sjednicama klupskih tijela nije bilo riječi o zahtjevima pojedinih igrača za transferno obeštećenje.

- Dok sam ja bio u tijelima Dinama, nisam čuo da je bila situacija da je Dinamo dijelio transfer nekim igračima, pa tako ni u transferima Alena Halilovića, Tina Jedvaja i Mate Kovačića. Nije bilo govora ni o tome da se za realizaciju transfera trebaju angažirati posrednici, kao ni da je neko dugovanje prema igračima prepušteno stranim tvrtkama. Nije se pričalo ni o Dinamovom računu u inozemstvu – naveo je Ćurković na upit tužitelja.

Podsjetio je i kako je početkom 2000-ih godina vladao svojevrsni dualizam pravnih osoba u klubu – postojali su udruga građana i sportsko dioničko društvo. Krešimir Ćurković sudjelovao je u osnivanju Mamić Sport Agency, a i prije toga je surađivao sa Zdravkom Mamićem, oko dvije godine, izrađivao je ugovore između igrača i Mamića, koji u to doba još nije bio u Dinamu.

- Prije dolaska Zdravka Mamića u Dinamo bila je praksa ugovaranja transfernog obeštećenja s pojedinim igračima, a Mamić je tome pokušao stati na kraj. Iako, podjele obeštećenja nisu ništa neuobičajeno u svijetu – ispričao je Ćurković nadalje. Branko Kos bio je zaposlen u tvrtki optuženog Igora Krote i Sandra Stipančića, Legal Business Consultants, od 2010. do 2012. godine. Krota je, podsjetimo, priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om.

- Što se tiče off-shore tvrtki, imali smo agente u inozemstvu koji su bili naši partneri. Poslali bismo im zahtjev i potrebnu dokumentaciju za otvaranje kompanije, a oni bi osnovali firmu i nama vratili dokumente – ispričao je Kos.

Krotina se tvrtka, pojasnio je, bavila osnivanjem off-shore firmi za svoje klijente.

Kos je u istrazi kazao kako su klijenti najčešće htjeli prikriti da su oni stvarni vlasnici off-shore tvrtke pa su kao vlasnike prijavljivali neke druge off-shore tvrtke ili druge osobe. Na sudu je ponovio da su "u nekim slučajevima vlasnici bili osobe koje su zatražile osnivanje tvrtki, a u nekima nisu".

U istrazi je rekao i kako zna da je njihova tvrtka osnovala off-shore tvrtke preko kojih se, po optužnici, izvlačio novac iz Dinama, a sada je to i ponovio. No, za imena niza tvrtki iz optužnice komentirao je kako mu ili nisu poznata, ili mu "zvone", no ne zna ništa o njima.

Na upit Nikole Mandića, branitelja Marija Mamića, kako je mogao znati je li netko stvarni ili fiktivni vlasnik off-shore tvrtke, odgovorio je kako on to nije direktno znao, nego je čuo kako se govori o stvarnim i fiktivnim vlasnicima. No, dodao je kako su se off-shore tvrtke osnivale u skladu sa zakonom.

