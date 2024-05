Svjedok: 'Chago mi je javio da ga žele preuzeti neki kriminalci pa sam uzeo pištolj i automat, otišao u Zagreb...'

- Nudili smo Chagu NK Osijeku, ali oni ga nisu htjeli ni pogledati, pa smo ga odveli na probu u Dinamo i tamo je prošao. Na tom prvom sastanku novac nismo ni spominjali jer je meni bilo puno srce zbog činjenica da igrač iz Metalca, iz treće lige, prelazi u Dinamo. Chago je meni bio kao sin, a to je i danas. Nekoliko dana kasnije donio sam njegove papire. Bilo mi je važno samo da Mathias potpiše za Dinamo. Ja za Metalac, kao ni za sebe nisam tražio nikakvu odštetu pa nam Dinamo nije ništa ni platio – izjavio je svjedok Boro Ivković danas na suđenju braći Mamić. Ivković je, kao predsjednik tadašnjeg osječkog trećeligaša Metalca, govorio o transferu Kamerunca Mathiasa Chage u Dinamo.

Kako se tereti, Dinamo je po nalogu Zdravka Mamića isplatio 500.000 eura na račun tvrtke Real Sports Management Limited za nepostojeće posredovanje pri transferu Chage iz Metalca u Dinamo. Real Sport Management, za koji USKOK navodi kako je tvrtka Marija Mamića, ispostavio je Dinamu, po optužnici, fiktivni račun za "pružene usluge za preuzimanje igračkih prava".

- Chago je imao svoje uvjete, potpisao je ugovor, a kasnije je i neke anekse, s čime sam ja bio upoznat jer on nije htio ništa potpisivati bez mene. Bili su to normalni ugovori. U jednom trenutku pojavio se neki menadžer iz Kameruna s kojim je Chago od ranije imao ugovor i koji je tražio novac od Chage, mene, Dinama... Znam da mu Chago i ja nismo ništa platili, a ne znam je li mu Dinamo nešto dao – rekao je Boro Ivković.

Nije bio menadžer Chagi jer nema licencu, ali je ponovio je kako mu je Chago bio i ostao poput člana obitelji. Opisao je i jednu nezgodnu situaciju.

POVEZANI ČLANCI:

- Chago mi je javio da ga žele preuzeti neki kriminalci pa sam uzeo pištolj i automat i otišao u Zagreb i riješio tu situaciju – ispričao je Ivković koji je na Županijski sud u Osijeku stigao u majici sa slikom medvjedića.

- Jesu li u transferu Chage u Dinamo sudjelovali Damir Jozić i Mario Mamić? - upitao ga je tužitelj Sven Mišković.

- Transfer Chage dogovarao je samo Boro Ivković - podcrtao je on.

Rekao je i kako nikada nije čuo za tvrtku Real Sport Management Limited, a ne zna ni je li Dinamo toj tvrtki platio 500.000 eura.

- Ne znam jesu li im to platili, ali ako jesu, onda mislim kako su to trebali isplatiti Metalcu – rekao je Ivković.

Ne zna ni je li Chago nekome prodao svoja ''image rights''.

POVEZANI ČLANCI:

Nazvao ga Ćiro

- Mathias i ja smo imali takav odnos da bi mi on to sigurno rekao, a o tome mi nikada nije pričao. Jedino ako to nije učinio u dogovoru s menadžerom iz Kameruna, koji je iz neke opasne obitelji – odgovorio je svjedok.

Boro Ivković u Dinamo je doveo i Dumitru Mitua. Ispričao je kako ga je nazvao Miroslav Ćiro Blažević i pitao ga može li dovesti Mitua iz Osijeka bez odštete. Ivković je to i riješio, a iako se, ispričao je, sa Zdravkom Mamićem dogovorio za naknadu od 100.000 eura, na koncu mu je Nikky Arthur Vuksan predao 80.000 eura.

- Nedavno sam pitao Vuksana tko me "zavaljao" za 20.000 eura, ali nije mi odgovorio – izjavio je Ivković.

Tužitelj ga je upitao je li Mitu nekome prodao svoja potraživanja od Dinama.

- Mitu je odličan čovjek, ali nikada nije znao s novcem. Od silnog novca koji je zaradio, on danas radi kao građevinski radnik. Sve je proćerdao, prokartao, prokurvao. Nedavno mu je moja supruga poslala 700 eura za režije. Mitu je prava ''ciganska'' duša, čovjek za kavanu i moguće da je to potpisao, ne bi me iznenadilo – odgovorio je Ivković.

GALERIJA Nastavlja se suđenje braći Mamić