Mamić, Vlatka Peras i Kodžoman optuženi da su Dinamo oštetili za 72.171 eura

Kada je Dinamo u pitanju, odnosno način na koji se njime godinama vladalo i upravljalo, nikada nema mira. Pogotovo onog pravosudnog, pa je tako skoro dvije godine od pokretanja istrage, sada podignuta još jedna optužnica protiv odbjeglog Zdravka Mamića. No osim Mamića, optuženi su još i Vlatka Peras, bivša predsjednica uprave Dinama i Igor Kodžoman, bivši predsjednik uprave Dinama. Terete se za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjene tijekom 2018.

Prema optužnici, Kodžoman i Vlatka Peras u to su vrijeme bili su zaduženi za opće poslove kluba, među kojima je bio i odjel nabave, dok je Mamić, koji je u inkriminirano vrijeme bio savjetnik uprave, u stvarnosti bio alfa i omega Dinama. Svi su troje optuženi da su postupali protivno svojim dužnostima. A dužnost im je bila da donose odluke u interesu Dinama. No umjesto toga, Kodžoman i Vlatka Peras se terete da na Mamićevo traženje odobravali i plaćali nabavku razne tehničke robe, prikazujući da je to tehnička roba koja se pribavlja za Dinamo, iako su znali da nije tako. No Dinamo je tu tehničku robu platio, pri čemu je oštećen za 72.171 eura. Mamić se tereti da si je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 72.171 eura.

Inače, taj novi pravni problem za Mamića, ali o ostale pojavio se tijekom afere SMS, kada se sudilo Franji Vargi i Blažu Curiću, koji su u međuvremenu pravomoćno osuđeni, prvi na tri i pol, a drugi na dvije godine zatvora zbog sprječavanja dokazivanja, odnosno pomaganja u sprječavanju dokazivanja. Prema optužnici, Varga se teretio da je izradio lažnu SMS komunikaciju čiji je cilj bio pomoći Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću u njihovim pravosudnim problemima.

Curić, koji je kum Milijana Brkića te je bio vozač ministra Tomislava Tolušića, teretio se da je Vargi dojavio da ga se istražuje te mu je savjetovao da se riješi svih dokaza. Tijekom tog suđenja svjedočio je Bruno Hotko, a njegov je iskaz bio okidača za prvo istragu, a zatim i optužnicu protiv Zdravka Mamića, Vlatke Peras te Kodžomana.

- Kod Varge me poslao Zdravko Mamić. Rekao mi je da nešto od njega preuzmem. I tako je počela suradnja s njim. Komunikacija je bila u stilu - odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako što ima i donesi mi. Vargi bi odnio novac ili neke druge stvari, a uzeo bi stick ako ga je bilo. Bilo je tu sedam ili osam automobila, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jacuzzi, automobil Golf 3, novci, svašta.... Sve to činio sam po nalogu Zdravka Mamića. Nisam sam odlučivao što ću kupiti, Varga mi je govorio što mu treba, slao mi je čak i fotografije. Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i Play Station, traku za trčanje, šator... Sve osim automobila kupljeno je Dinamovim novcem - iskazivo je Bruno Hotko u rujnu 2020. na Županijskom sudu u Osijeku.

