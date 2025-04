Svjedoci: Vjeko je uvijek bio bahat i galamio je. Te je noći vrijeđao Željka i vikao mu: 'Ajmo se tući!'

Iskazima svjedoka na zagrebačkom Županijskom sudu je nastavljeno suđenje Željku G., taksistu koji je optužen za ubojstvo Vjekoslava T. (58). Prema optužnici, tereti ga se da je 27. listopada 2024. u jednom kafiću u Ulici Senščak oko 20 sati nakon verbalne prepirke više puta šakom u glavu udario Vjekoslava T. , čime ga je po stavu tužiteljstva, pristao lišiti života. Vjekoslav T., je bio alkoholiziran, i prema onom što je utvrđeno tijekom istrage, provocirao je sukob, tražio Željka G. da izađe iz kafića. Željko G. je sve te provokacije jedno vrijeme mirno podnosio, no u nekom trenutku je ipak izašao iz kafića. Tada je više puta udario Vjekoslava T. šakom, a u nekom trenutku, ovaj je pao na tlo. Pri padu je udario glavom i teško se ozlijedio, a ozljeda je bila toliko teška da je umro u kolima Hitne pomoći na putu do bolnice. Željko G. je nakon toga uhićen na adresi stanovanja, a tijekom istrage, branio se šutnjom.

Među svjedocima koji su saslušani u nastavku suđenja je bio i konobar iz kafića koji je opisao što se dogodilo kobne večeri.

- U smjenu sam došao oko 15 sati, a Željko je tamo bio s društvom. Do 20 sati sam mu poslužio tri pive od pola litre. Njegovo je društvo otišlo, a on je ostao zadnji kako bi platio račun. Tada je ušao Vjeko. Bio je s djevojkom i vidno pijan. Stao je kraj Željka i počeo mu govoriti da je napuhana žaba, psovao mu je mater, govorio mu je:

- Ajmo se tući!

Željko mu je prvo kazao:

- Koji ti je k... neću se s tobom tući!

No ovaj nije odustajao. Željko mu je govorio da ga pusti na miru, tražio ga da mu se ne obraća, a moguće je i da mu je rekao da će ga nokautirati ako se ne makne. Imao sam punu tacnu i rekao sam Željku da ću mu naplatiti račun čim poslužim goste. Dok sam nosio drugima piće, čuo sam kako škripi teška klupa koju imamo. Kako je tu klupu teško maknuti, okrenuo sam se i vidio da obojica imaju ruke u zraku. Vidio sam da je Željko zadao dva ili tri udarca. Skočio sam na njega, i zagrlio ga s leđa, kako bih ga maknuo. Vjeko je pao i udario glavom. Promrdao sam ga da dođe svijesti, Željko mi je rekao da ga polijem vodom. Vjeko se tada probudio, no ponovno je pao u nesvijest. Željko ga je potom polio vodom, a kako se Vjeko nije micao Željko je počeo vikati da zovem hitnu. Priskočili su drugi gosti, okrenuli smo žrtvu na bok i shvatili da ne diše. Počeli smo ga reanimirati i to smo radili dok nije došla hitna - iskazivao je konobar.

Svjedočio je i jedan gost kafića koji je kazao da je u kafić došao oko 20 sati. Kazao je da mu je Željko G. pokazivao slike svog novog kućnog ljubimca, mačića, dok je čekao da mu konobar naplati račun.

- Vjeko je ušao u kafić s djevojkom na kojoj se vidjelo da je pijana. Je li i on bio pijan ne znam jer nisam mogao procijeniti. Vjeko je uvijek bio bahat i bezobrazan, uvijek je galamio. I te je večeri počeo vrijeđati Željka, koji mu je govorio da ga ostavi na miru, da se smiri... No Vjeko ga nije poslušao i nastavio je Željku govoriti da je napuhana žaba, da ne voli takve kao što je on, psovao mu je majku... U jednom trenu ga je primio za rame. Željko mu je rekao da ga se ne boji. Obojica su krenula van, Vjeko je skidao svoju jaknu. Udario je Željka s leđa na izlazu pa su se potukli u kafiću, nisu ni stigli vani. Vidio sam kako je Vjeko Željka okrznuo dva puta šakom, Željko bi mu nakon svakog tog udarca uzvratio. Treći put ga je primio za kapuljaču i navukao mu je pored glave da ga zaustavi, ali je ovaj bio jak i nekako se okrenuo. Tada ga je Željko udario taj zadnji put, ovaj je pao na veliku hrastovu klupu i u nesvijest. Nisam vidio da je netko rastavljao njih dvojicu. Željko je vikao da ga se polije vodom, pa potom da zovu hitnu. Dok se čekala hitna, ušao je u svoj taksi da ga makne s puta hitnoj i da ga odveze odmah pored, u svoje dvorište. Rekao je da zna da će doći policija, a kako živi sam, ne bi mu tko imao pomaknuti taksi - ispričao je svjedok.

