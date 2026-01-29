Grad u susjedstvu u sve većoj opasnosti. Iz tla se čuju zvukovi, aktivirana i vojska: 'Crvena zona je sve bliže'

Situacija u sicilijanskom gradu Niscemiju, gdje se prije četiri dana aktiviralo klizište dugo oko četiri kilometra nakon prolaska ciklone Harry, iz dana u dan postaje sve ozbiljnija. Tijekom protekle noći ponovno je padala kiša, a stanovnici su svjedočili jakim zvukovima i udarima uzrokovanima daljnjim slijeganjem tla. Sve češća urušavanja upućuju na to da se tlo i dalje pomiče te da se cijeli grad polako pomiče prema jugu.

Kako piše Corriere della Sera, stanje se opisuje kao izrazito kritično, osobito zbog prognoza koje najavljuju nove oborine u nadolazećim danima. Zaštitna, takozvana crvena zona, koja trenutačno obuhvaća pojas dug 150 metara, postupno se širi prema središtu grada. Unatoč tome, čelnik Civilne zaštite Fabio Ciciliano poručuje kako je sam centar Niscemija „potpuno siguran“.

La frana a Niscemi, la rabbia dei residenti: "Le nostre case non esistono più".#DentrolaNotizia pic.twitter.com/i2cg8WFffZ — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) January 29, 2026

Ministar Nello Musumeci izjavio je da je okupio tim stručnjaka koji bi trebali procijeniti hoće li se klizište proširiti i na druge dijelove grada te kada bi se to moglo dogoditi. Do sada je evakuirano više od tisuću ljudi, koji su privremeni smještaj pronašli u hitnim skloništima i javnim ustanovama. Iako nema poginulih ni ozlijeđenih, fotografije s terena pokazuju dramatične prizore: kuće i automobili nalaze se tik uz rub litice, a pojedini objekti su toliko oštećeni da im je klizište doslovno presjeklo dnevne boravke. Njihovo urušavanje, upozoravaju stručnjaci, pitanje je vremena.

Osim stambenih objekata, oštećene su prometnice i javne zgrade, a nesigurnima su proglašeni i brojni objekti koji se ne nalaze izravno na rubu klizišta. Prema odluci Uprave za bazene hidrografskog okruga Sicilije, donesenoj nakon pregleda terena pomoću dronova, područje visokog rizika za zaštitu stanovništva u petak će biti prošireno na ukupno 25 četvornih kilometara. Zbog odsječenosti grada angažirana je i vojska. Potpukovnik Giuseppe Genovesi objasnio je da će započeti radovi na izgradnji privremene obilaznice kako bi se osigurao promet i spriječila potpuna izolacija Niscemija. U tu će svrhu postojeći poljoprivredni putovi biti prilagođeni za promet motornih vozila.

Katastrofa je u međuvremenu prerasla i u politički sukob. Prema pisanju Corrierea, ministar Musumeci odgovornost prebacuje na lokalne vlasti, optužujući ih da u posljednjih osam godina nisu dostavile nijedno izvješće o potencijalnim rizicima. - Osnovao sam posebnu komisiju u ministarstvu kako bismo utvrdili zašto su lokalne vlasti odlučile umanjiti ozbiljnost ovog problema - izjavio je Musumeci.

Gradonačelnik Niscemija Massimiliano Conti odbacio je te optužbe, tvrdeći da je svake godine, na obljetnicu prvog klizišta iz 1997., slao upozorenja predsjedniku Republike, regionalnom guverneru i predsjedniku vlade. Dodao je kako su sredstva za sanaciju klizišta starog gotovo tri desetljeća stigla tek u prosincu prošle godine.

Oporbene stranke, s druge strane, kritiziraju upravo Musumecija, bivšeg guvernera Sicilije. Tvrde da je imao na raspolaganju dokumente koji su jasno upozoravali na nužnost hitnog djelovanja. Glasnogovornik stranke Zelena Europa Angelo Bonelli izjavio je da je „jedina razumna odluka Musumecijeva ostavka“. Slične poruke dolaze i iz drugih oporbenih redova, koji ističu da je Niscemi primjer katastrofe koja se mogla predvidjeti.

Zastupnica Pokreta pet zvjezdica Daniela Morfino podsjetila je da je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bilo osigurano 100 milijuna eura za sanaciju klizišta. - No za Niscemi nije zatražen ni jedan jedini euro - poručila je.