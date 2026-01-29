Tisuće uhićenih, internet isključen: Nova faza iranske krize

Iranske sigurnosne snage u civilu uhitile su tisuće ljudi u kampanji masovnih uhićenja i zastrašivanja nakon što su ugušile najkrvavije nemire od Islamske revolucije 1979. godine, rekli su izvori Reutersu. Manji prosvjedi koji su počeli u prosincu prošle godine na teheranskom Velikom bazaru zbog ekonomskih poteškoća oslobodili su dugo potiskivane šire pritužbe i brzo eskalirali u najtežu egzistencijalnu prijetnju iranskoj šijitskoj teokraciji u gotovo pet desetljeća.

Vlasti su prekinule pristup internetu i u nasilnim nemirima ubile tisuće ljudi, tvrde skupine za ljudska prava. Teheran za nasilje krivi "naoružane teroriste" povezane s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Sigurnosne snage u civilu su u roku od nekoliko dana pokrenule kampanju uhićenja popraćenu pojačanom prisutnošću na ulicama oko kontrolnih točaka, prema riječima pet aktivista koji su govorili pod uvjetom anonimnosti iz Irana.

"Uhićuju sve", rekao je jedan aktivist. "Nitko ne zna kamo ih odvode niti gdje ih drže. Tim uhićenjima i prijetnjama pokušavaju unijeti strah u društvo", dodao je. Odvjetnici, liječnici, svjedoci i dva iranska dužnosnika dali su slične izjave Reutersu pod uvjetom anonimnosti kako bi izbjegli odmazdu sigurnosnih službi.

Više zapadnih i bliskoistočnih izvora reklo je Reutersu ovog tjedna da Trump razmatra opcije protiv Irana, poput ciljanih napada na sigurnosne snage i vođe kako bi motivirao prosvjednike, iako su izraelski i arapski dužnosnici rekli da sama zračna snaga neće srušiti klerikalni establišment. Prema najnovijem popisu američke skupine za ljudska prava HRANA ubijeno je 6373 ljudi - 5993 prosvjednika, 214 pripadnika sigurnosnih snaga, 113 mlađih od 18 godina i 53 prolaznika. Uhićeno je 42.486 osoba, prema podacima HRANA-e.

Dva iranska dužnosnika, govoreći pod uvjetom anonimnosti, potvrdila su Reutersu da su vlasti proteklih dana uhitile tisuće ljudi. Rekli su da se mnogi pritvorenici drže u neslužbenim pritvorskim mjestima, "uključujući u skladištima i drugim improviziranim lokacijama". Iranske vlasti odbile su javno komentirati broj uhićenja i lokaciju uhićenih. Vlasti su 21. siječnja priopćile da je u nemirima ubijeno 3117 osoba. Tri iranska odvjetnika rekla su Reutersu da su im se posljednjih dana obratili deseci obitelji. "Mnoge obitelji nam se obraćaju kako bi zatražili pravnu pomoć za svoju pritvorenu djecu", rekao je jedan odvjetnik. "Neki uhićeni su mlađi od 18 godina - dječaci i djevojčice", dodao je.