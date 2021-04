Svi autogolovi, napadi i proklizavanja u sve žešćoj kampanji

Kako se bliže lokalni izbori, tako, logično, i kampanja postaje sve žešća, pa i prljavija. Pogotovo u onim sredinama u kojima će skorašnji izbori biti neizvjesni, možda i najneizvjesniji do sada. Posebno su zanimljiva u tom kontekstu najveća četiri grada, u kojima je ovog puta specifično i što ljudi koji su ih godinama vodili to više neće činiti, a čime se neizvjesnost tko će zagospodariti gradskim milijardama dodatno povećava. Ulozi su veliki pa je velika i želja za pobjedom. A ona ne rezultira samo legitimnim izvlačenjem „prljavog rublja“ s ciljem da se protukandidata oblati i da mu se umanje šanse za pobjedu.

Želja za pobjedom često je toliko velika da dovodi i do gafova i klasičnih proklizavanja, tipičnih autogolova koje si kandidati sami „zabiju“, a koje njihovi protivnici jedva čekaju i rado iskorištavaju. Posljednjih dana toga se poprilično zaredalo, što je jasan znak da se trenutak kada će birači izići na birališta i odlučiti kome dati svoje povjerenje definitivno približava. Izvukla se tako ovih dana teška artiljerija, a ona najteža tek će ugledati svijetlo dana idućih tjedana, pogotovo između dva izborna kruga. Stiglo je vrijeme i za neugodna pitanja – tko koga financira, tko je kome uredio kuhinju, izvlače se stare videosnimke, čuju se optužbe za manipuliranje nacionalnim manjinama, ustaše i partizani uvijek imaju dobru prođu, a pronađe se i koji ljubitelj nacista uključen da pripomogne. I dobro da je tako. Birači u konačnici imaju pravo znati tko su ljudi koji bi im krojili živote. Na vrijeme!

1. Škoro se razumije u tamburicu, ali očito ne i u repere i repanje

Kako kandidat može sam sebe „usositi“, pokazuje primjer kandidata Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslava Škore. On je odlučio sa zagrebačkim reperom Zizijem snimiti spot na svoju pjesmu o Zagrebu „Grad za sve“, što je i napravio i premijerno predstavio. No kako se Škoro definitivno razumije u tamburicu, ali očito manje u repanje, promaklo mu je da reperi često pjevaju o drogiranju, ubijanju “drotova, plođenju mama na Remizi”. Kao i da Zizi ima nacističku tetovažu na prsima. Zato, kada je saznao za sve to, tu je suradnju logično naprasito prekinuo. Jer Škoro je naučio na greškama iz predsjedničke kampanje, primjerice kada je govorio i o prekapanju Jasenovca, da ne valja ići previše udesno. Ili nije?

2. Miletićeve “svinje” i “pseće rigotine” nisu dobro sjele Riječanima

Napad na volonterke Mosta na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, iako grozan i nimalo opravdan, nije bio politički motiviran, što se ne može reći i za onaj u Dubravi, u kojoj je štand za prikupljanje potpisa kandidatu za Zagreb Zvonimiru Troskotu potpuno devastiran. Nisu ovo jedini udari na Most, s nizom se suočio i Marin Miletić u Rijeci, ponajprije pojavom Facebook-stranice koja ga naziva “svojim gradonačelnikom”. Izvukli su ondje njegove videe iz prošlih godina u kojima Miletić, među ostalim, govori kako su ljudi koji su upoznali Isusa pa mu okrenuli leđa “jednaki svinjama koje gazda okupa pa se one vrate u svoje blato” ili “psima koji jedu svoje rigotine”. Kako će “vjerske lekcije” primiti inače vrlo tolerantna Rijeka, jasnije će biti za tri tjedna, ali posljednje ankete pokazuju da joj se Miletić sve manje sviđa.

>> VEČERNJI TV Sučeljavanje pet kandidata za gradonačelnika Rijeke: Filipović (SDP), Štimac (nezavisni), Miletić (Most), Ivaniš (PGS) i Ostrogović (HDZ)

3. Škare Ožbolt ‘doznala’ cijenu romskog potpisa

Vesna Škare Ožbolt obišla je romsko naselje na zagrebačkom Žitnjaku pa kazala kako su joj ondje rekli da za svaki izborni glas dobiju po dvjesto kuna. Jasnim Bajrić iz Vijeća romske nacionalne manjine grada Zagreba prigovorio je za manipulaciju Romima u kampanji, dok joj je HDZ-ov kandidat Davor Filipović spočitnuo da iza nje stoje moćnici. Objavila je zato popis svojih donatora, a požalila se i da je “bila sustavno ignorirana u sredstvima javnih priopćavanja”.

4. Vucino sramotno uriniranje najveći je autogol Kreše Beljaka

Koliko se nisko može ići za šačicu glasova (iako je i to upitno), odnosno malo medijske pozornosti, najbolje se vidi na primjeru pjevača Siniše Vuce, kojega je Krešo Beljak, odnosno HSS prometnuo u kandidata za gradonačelnika Splita. Njegov posljednji sramotan ispad, u kojemu urinira na splitskim ulicama ili, kako on sam kaže, u kameru, svjestan da ga se 3 snima, kako zalijeva cvijeće, definitivno spada u najveću sramotu aktualne kampanje za lokalne izbore. A potencijalno i u najveći autogol Kreše Beljaka, jer nije nemoguće da ovakav potez jednog čelnika stranke neće imati šire reperkusije za tu stranku.

5. Petek mogućem partneru najavio “crni rimski scenarij”

Glavnog favorita u bitki za Zagreb Tomislava Tomaševića najmanje napadaju SDP-ovci. Kada se i dogodi kritika iz stožera Joška Klisovića u tom pravcu, „odradi“ je njegov kandidat za zamjenika Renato Petek. Kritizirao je Petek tako i Tomaševićev program, za koji kaže da je prepun bajkovitih traktata, javno je kazao kako je i Tomašević kriv što je Bandić prije četiri godine obranio mandat, a neki dan jasno poručio da bi se dolaskom Tomaševića na vlast u Zagrebu mogao dogoditi „crni rimski scenarij“. Dakle, usporedio je Tomaševićevu eventualnu pobjedu s dolaskom gradonačelnice iz antisistemskog Pokreta pet zvjezdica na vlast u Rimu prije pet godina, kada je došlo i do prosvjeda građana jer su se borci protiv prethodnog establišmenta, koji su skinuli s trona, pokazali još neučinkovitijima.

>> VEČERNJI TV Burno sučeljavanje Klisovića, Tomaševića i Filipovića

6. Pavičić Vukičević “predava” i uz Bandića si je pribavila kuhinju

Jelena Pavičić Vukičević “predava” kao profesorica, a još od djetinjstva pokazala je “interes u jezik i riječi” – pisalo je tako na službenoj stranici trenutačne vršiteljice dužnosti gradonačelnice Zagreba i pretendentice na čelo metropole. Iz njezina tima kazali su da je riječ o “tehničkom propustu”, a osim biografije, J. Pavičić Vukičević ovih dana opet ima problema s kuhinjom iz sudskog iskaza arhitekta Ante Vrbana iz 2015., koji je rekao da je i za nju naručio jednu, kad je za tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića nabavljao onu za 50 tisuća eura.

7. Lički rekorder preletač s ciljem da ostane direktor u HEP-u

Ravnomjerno razvijena Hrvatska – cilj je to HDZ-a na lokalnim izborima, objavila je stranka pa svojim kandidatima odaslala slogan pod kojim se moraju predstavljati. “Sad je bitno”, glasi sintagma za sve lokalce, uključujući i Ernesta Petryja, kandidata za ličko-senjskog župana. Županija je to kojoj je na čelu, a ondje želi i ostati, bivši HDZ-ovac Darko Milinović, kojem neke ankete predviđaju glatku pobjedu već u prvom krugu. Predsjednik LiPO-a predstavio je sad i svoj slogan; “Meni slogan ne treba – ja znam”. Da im je cilj svoju nekadašnju stranku izbrisati iz Like, LiPO-vci su pokazali već prije, kad su Petryja nazvali lokalnim “rekorderom preletačem” koji je promijenio četiri političke opcije, “s ciljem da zadrži mjesto direktora u HEP-u”.

8. Maduna i Sabo u borbi za potpise dostojnoj sapunice

Damir Maduna za gradonačelnika, a Biljana Gaća za zamjenicu. SDPov je to tim za Vukovar, kojem je ovih dana sve samo ne lako. Bivšem tamošnjem SDP-ovcu Željku Sabi, koji se također kandidirao za gradonačelnika, prelaze članovi glavnog odbora stranke, predvođeni Goranom Bošnjakom, a iz Sabina tabora pojavile su se i priče da Maduna skuplja potpise za sebe uvjeravajući ljude da potpisuju upravo za Sabu. Pomalo “sapuničarski”, ali u SDP-u se vjerojatno ne moraju previše brinuti jer šanse za osvajanje izbora u Vukovaru ionako su im minimalne.

9. Puljak ustaške pjesme izvodi bez greške jer je vježbao na svadbama

Ljevičari koji su pjevali ustaške pjesme ili pjesme s elementima ustaštva nisu novost na hrvatskoj političkoj sceni. Ali uvijek je zanimljivo kada se pojave. Tako je zanimljiva i snimka kandidata stranke Centar za gradonačelnika Splita, kojemu je iz davne prošlosti izvučena snimka na kojoj se vidi kako bez greške zna svaki stih jedne takve posvećene poglavniku, što se može pripisati činjenici da je prije znanstvene karijere Puljak pjevao po svadbama. Koliko je snimka nezgodna za nekoga tko želi glasove ljevičara i tko ima i realne šanse za ulazak u drugi krug lokalnih izbora u Splitu, jasno je iz Puljkove ekspresne isprike putem društvenih mreža. No pitanje je kako će sve skupa i hoće li to biračima ljevice koji takve gafove teško praštaju biti i dovoljno.

>> VEČERNJI TV Kerum, Ramljak, Franić, Puljak i Grković: Žestoko sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Splita

10. Udri po Štimcu jer bi mogao ući u drugi krug

Poprilično mlaku kampanju u Rijeci do neki dan razdrmalo je pitanje kandidata PGS-a za gradonačelnika Nikole Ivaniša upućeno nezavisnom kandidatu Davoru Štimcu tko mu financira kampanju. Naime, Ivaniš je Štimca prozvao za netransparentnost, ali i raskošnu pretkampanju, čime je postalo jasno kako se Štimca doista smatra najvećom prijetnjom na izborima u Rijeci. Naime, prema anketama, upravo Štimac ima velike šanse ući u drugi krug lokalnih izbora u Rijeci, što ne odgovara ni SDP-ovu kandidatu Marku Filipoviću ni Nikoli Ivanišu, koji je prema anketama odmah ispod Štimca.