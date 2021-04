Napad na volonterke osudili svi, Mrak Taritaš dala i potpis

Lea se vratila odmah sljedeći dan, a i Magdalena će ovaj tjedan. Djevojke su to koje ne odustaju – kazali su nam tako u Mostu, u kojem smo provjerili kako se osjećaju njihove volonterke koje su u petak poslijepodne napadnute kad su na Trgu bana Jelačića prikupljale potpise za kandidaturu Zvonimira Troskota. Štandu ovog pretendenta na čelno mjesto Zagreba oko 14.40, podsjetimo, prišao je čovjek koji je jednu od volonterki vukao za kosu, a drugu izudarao šakama u glavu. Djevojke su zatražile liječničku pomoć, a počinitelja je privela policija te je kasnije smješten u zdravstvenu ustanovu.

Vandalizam i u Dubravi

Nije to, međutim, bio kraj nevolja za Most, stranku koju su iste večeri, nakon napada, na Jelačić-plac došli podržati deseci mladih, a bivši saborski zastupnik Marko Sladoljev odmah je najavio da će štandove čuvati njegovi “prijatelji s tribina”. U subotu ujutro dočekao ih je novi šok, ovaj put, doduše, nešto manjih razmjera.

– Nakon napada na volonterke, slomljen nam je štand u Dubravi. Još ne znamo koji su motivi za sve to i krije li se iza tih događaja neka politička poruka, ali je sasvim jasno, gledajući cjelokupnu sliku i tijek kampanje za Zagreb, da jedino koga stari arhitekti “novog” Zagreba ne žele vidjeti na čelu grada i u Gradskoj skupštini jest Most. To je tako jer očito postajemo snažna politička opcija u Zagrebu, a znaju da nama neće moći otvarati vrata ureda gradonačelnika nogom, niti nas ucjenjivati – rekao je Zvonimir Troskot, kojem su podršku tijekom vikenda pružili i njegovi protukandidati.

Napad na volonterke, pa i na štand u Dubravi svi su redom osudili, a korak dalje napravila je Anka Mrak Taritaš (GLAS) koja je otišla na Trg bana Jelačića i potpisom podržala Troskotovu kandidaturu za gradonačelnika.

Tolerantan i otvoren grad

– Potpisala sam i još jednom osuđujem nasilje koje su doživjele mlade volonterke prikupljajući potpise. Možemo različito misliti i podržavati različite političare i stranke, ali uvijek i u svemu moramo zadržati visoku razinu tolerancije i barem osnovno poštovanje jedni prema drugima – kazala je A. Mrak Taritaš. Davor Filipović (HDZ) rekao je da “u demokratskom društvu politički neistomišljenici trebaju raspravljati argumentima”, dok je “borba protiv svih oblika nasilja i divljaštva te izljeva bijesa i mržnje” svima zajednički prioritet.

– Naše djevojke i žene ne smiju se ni u kojem trenutku osjećati nesigurno i nezaštićeno. Grad Zagreb mora ostati siguran za sve – rekla je nezavisna Vesna Škare Ožbolt, a Joško Klisović (SDP) istaknuo da su “posljednjih godina žene prečesto žrtve nasilja i potrebna im je veća zaštita”. Zagreb mora biti tolerantan, otvoren i siguran, smatra Klisović, a slično su poručili i Tomislav Tomašević (Možemo!) te Miroslav Škoro (DP).

