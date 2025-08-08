Svećenik o incidentu u crkvi: 'Mladi Indijac bio je u nekom svom filmu, u jednom trenu legao je na pod...'

Kad su mediji izvijestili o incidentu u svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu, u kojem je pijan mladić navodno uznemiravao vjernike, oglasio se i župnik Petar Mlakar. Njegova verzija događaja značajno se razlikuje od prvotnih izvještaja i donosi dublji uvid u pravu prirodu incidenta. Kako je župnik istaknuo, mladić je bio vidno uzrujan i pod utjecajem alkohola, te da je djelovao kao da ga je nešto potreslo, što je moglo utjecati na njegovo ponašanje. Prema riječima župnika, mladić je kleknuo pred oltarom i molio se, mijenjajući pozicije, a na njega je stavio i vrećicu s hranom.

Nakon što je župnik završio s ispovijedanjem, prišao je mladiću i potaknuo ga da dođe u sakristiju, što je on prihvatio. Tamo su razgovarali na engleskom, a mladić je na pitanje o svojoj vjeri odgovorio potvrdno, rekavši da je katolik. "Tada sam ja završio s ispovjedanjem i prišao mu i potaknuo ga da dođe u sakristiju, što je prihvatio pa smo u sakristiji malo razgovarali na engleskom. Odgovorio je na pitanje kako mu je ime i je li katolik - rekao je da jest, tako da nije bilo nikakvog zazivanja Alaha, kako je izašla priča", naglasio je svećenik, demantirajući netočne navode iz medija, piše Zagorje International.hr.

Svećenik je također istaknuo da je mladić djelovao kao da će se onesvijestiti, zbog čega je pozvao hitnu pomoć koja je zatim mladića spojila s policijom. Policija je mladića privela zbog "neprimjerenog ponašanja u crkvi pod utjecajem alkohola," kako je pojasnio župnik. Ova izjava župnika pruža drugačiji pogled na incident i ukazuje da se nije radilo o namjernom vrijeđanju vjerskih osjećaja, već o osobi koja je bila uzrujana i pod utjecajem alkohola te je reagirala na svoj način zbog osobnih poteškoća tog dana.

U nastavku donosimo svećenikovu izjavu u cijelosti:

“PRAVA VERZIJA DOGAĐAJA S MLADIM INDIJCEM

Budući da se u medijima proširila preuveličana priča oko incidenta s mladim Indijcem prošli ponedjeljak u našoj župnoj crkvi, evo ovdje prave verzije događaja (piše vlč. Petar Mlakar):

Malo prije početka svete mise u ponedjeljak 28.7. u crkvu je ušao mladi Indijac i direktno se - umjesto da je sjeo u klupu - zaputio prema oltaru, iza kojeg je kleknuo i molio, mijenjajući poziciju oko oltara svako malo. U jednom trenutku stavio je vrećicu u kojoj je imao hranu na oltar pa mu je prišla časna sestra, maknula vrećicu s oltara i pokušala razgovorom ga potaknuti da se smjesti na prikladnije mjesto u crkvi. No, nije vjerojatno razumio što mu ona govori, a bio je i pod utjecajem alkohola i u nekom "svom filmu", kao da mu se tog dana dogodilo nešto što ga je potreslo. Tada sam ja završio s ispovjedanjem i prišao mu i potaknuo ga da dođe u sakristiju, što je prihvatio pa smo u sakristiji malo razgovarali na engleskom. Odgovorio je na pitanje kako mu je ime i je li katolik - rekao je da jest, tako da nije bilo nikakvog zazivanja Alaha, kako je izašla priča. Govorio je još neke nepovezane stvari, a zatim je u jednom trenutku legao na pod, činilo se kao da će se onesvijestiti i da mu je slabo pa sam zvao hitnu, a oni su mi rekli da je to više za policiju pa su me spojili s policijom, koja je uskoro došla i privela ga, budući da se radilo o neprimjerenom ponašanju u crkvi pod utjecajem alkohola. I to je to. Ništa posebno dramatično.”