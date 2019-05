Svečano otvoren ESPA kongres zdravstvenog turizma u Termama Tuhelj

U Termama Tuhelj je svečano otvoren kongres zdravstvenog turizma organizacije European SPA Association (ESPA), koji se održava od 8. do 10. svibnja uz suorganizaciju Hrvatske gospodarske komore i partnerstvo Hrvatske turističke zajednice. Prilikom otvorenja kongresa pozdravne govore održali su direktor HTZ-a Kristjan Staničić, pomoćnica ministra turizma Olivera Šarić, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević te predsjednik ESPA-e Thierry Dubois.

„Zdravstveni turizam najbrže je rastući dio turističke industrije koji godišnje raste po stopi od 15 do 20 posto. U ovom segmentu Hrvatska ima izuzetno jaku resursnu osnovu i bogatu tradiciju. Riječ je o proizvodu koji nije vezan uz sunce i more i koji kao takav snažno utječe na produljenje turističke sezone, kako na obali, tako i na kontinentu. Siguran sam u pozitivne efekte ESPA konferencije koja je okupila mnoge inozemne stručnjake koji će sa svojim hrvatskim kolegama razmijeniti primjere dobre prakse kada je u pitanju ovaj vid turističke ponude“, izjavio je direktor HTZ-a Staničić, dodavši kako prema istraživanju TOMAS ljeto 2017., sedam posto turista posjećuje Hrvatsku motivirano zdravstvenim razlozima, dok ih gotovo osam posto dolazi radi wellnessa.

O potencijalima zdravstvenog turizma govorila je i pomoćnica ministra Šarić. „Potencijal razvoja zdravstvenoga turizma za cjelogodišnje poslovanje je izniman, stoga je i uključen kao dio Strategije razvoja hrvatskoga turizma do 2020. godine“, rekla je Šarić, istaknuvši da turisti u ovoj grani troše 20-30% više od prosječnoga gosta te da kroz suradnju na kongresima poput ovoga učimo o najboljim praksama budući da svaka zemlja ima nešto posebno i autohtono za ponuditi svome gostu.

Foto: Darko Dragčević

„Zdravstveni turizam vidimo kao veliku šansu za jačanje vansezonske ponude, produljenje turističke sezone i privlačenje gostiju veće platežne moći. Za postizanje veće konkurentnosti hrvatskog zdravstvenog turizma ključno je u prvom redu intenziviranje marketinških aktivnosti radi jačanja imidža Hrvatske kao destinacije zdravstvenog turizma. Druga stvar su nove investicije, tj. izgradnja novih i obnova postojećih kapaciteta. Na taj se način približavamo mogućnosti stjecanja međunarodnih certifikata, koji su ključni za povećanje broja stranih gostiju“, zaključio je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.

U ime organizacije ESPA sudionike kongresa pozdravio je predsjednik ESPA-e Thierry Dubois, koji se osvrnuo na rastući trend fokusa na zdravlje i prevenciju zdravstvenih problema u razvijenim zemljama te izrazio zadovoljstvo angažmanom i razvojem zdravstvenoga turizma u Hrvatskoj.

Događanje okuplja predstavnike 21 europske zemlje, a tijekom kongresa dodijelit će se i nagrade „ESPA Innovation Awards“ za inovativnost pružatelja medicinskog wellnessa i spa hotela, kao vrlo bitne reference u zdravstvenom turizmu.

Cilj manifestacije je popratiti nove trendove i inovacije na polju zdravstvenog turizma, kroz predstavljanje najboljih praksi i novih nišnih tržišta u lječilišnom, spa i wellness turizmu. Sudionici će moći saznati i kako kreirati ponude za putnike s tržišta izvan Europske unije s fokusom na Rusiju, Kanadu i SAD. Kongres se održava pod sloganom „Secrets of life balance – a life full of well being“ budući da će uz stručne teme uključivati i edukacije kako kroz prehranu, relaksaciju i uživanje u hobijima možemo prevenirati zdravstvene probleme.