Što napraviti ako vas ugrize crna udovica: Pacijenta prožimaju jaki grčevi i tada se bol još pojačava

Crna udovica ili crna baba, otrovni mali pauk, može se naći u nekim dijelovima Hrvatske, poput Istre, Kvarnera i Dalmacije. U razdoblju od 1948. do 1965. godine zabilježena je čak masovna pojava na gotovo cijelom Jadranu, a posebno na području Pule i Poreča. U radu "Crna udovica – pojavnost i suzbijanje" Nediljko Landeka i Jasminka Plenković naveli su da klimatske promjene (topla i vlažna proljeća bez puno oborina) odgovaraju razvoju mladih pauka u čahurama, zbog čega se pojavljuju u velikom broju.

Pauk crna udovica nije agresivan i ujeda samo u samoobrani. Najotrovniji je europski pauk koji nastanjuje gotovo cijelo hrvatsko primorje. Obitavaju, naime, u zemljinom pojasu s umjerenom i tropskom klimom. Žive najčešće u suhozidovima, procijepima i panjevima, a mogu se, napominju autori, naći u blizini stambenih objekata, štala, žitnica i deponija smeća. Ženka je baršunasto crna, dužine od 8 do 18 mm, zaobljenog trbuha, često s crvenim pjegama. Mužjak je mnogo manji, od 3 do 5 mm, izduženog trbuha, a njegov otrov nije opasan za ljude. Pojavljuju se ciklički.

Ponekad se bilježe prave najezde, pa se tako na svakom kvadratnom metru može nalaziti po nekoliko gnijezda. Svima koji mogu doći u dodir s paukom za vrijeme obavljanja raznih poljoprivrednih ili inih radova, preporuča se nošenje svijetle odjeće kako bi se pauk mogao lakše uočiti te upotreba rukavica i čizama. Ugriz crne udovice gotovo je bezbolan, često neprimjetan, a većina liječenih smatrala je da su se uboli na travu ili trn. Na mjestu ujeda mogu se vidjeti točkasta mjesta ujeda, lagano crvenilo, ili u ranoj fazi

urtikarijalni plak.

Drugi dan može oko mjesta ujeda biti vidljiv plavkasti kolobar. Ipak, često se i uz najpomniju pretragu mjesto ujeda ne može otkriti. Jaka bol je glavni simptom latrodektizma. Kako navode Landeka i Plenković, oboljeli je opisuju kao da "im netko trga i kida meso kliještama", "kao da ih glođu psi" ili im "netko svrdla kosti". Svi su rekli da je to najjača bol koju su ikad osjetili. Neizdrživa bol javljala se obično 10 do 60 minuta nakon ugriza i to u područnim limfnim čvorovima, npr. u preponi kod ujeda u nogu jer se otrov od mjesta ujeda širi limfom. Od limfnih čvorova bol se širi prema trbuhu, križima i natkoljenicama.

Pacijenta prožimaju jaki grčevi i tada se bol još pojačava. Toksin crne udovice djeluje istovremeno na središnji živčani sustav izazivajući psihičke poremećaje, iritabilnost, tremor, konvulzije, spastičnost, povraćanje. Serum ili protuotrov je uspješan u svim stadijima bolesti, i njime bi, napominju, trebali biti opskrbljni infektološki odjeli bolnica na područjima gdje postoji mogućnost pojave latrodektizma. Serum protiv otrova crne udovice je bistra tekućina koja sadrži specifièčna antitijela koja neutraliziraju toksin pauka crne udovice. Treba ga primijeniti što prije nakon ugriza. Crne udovice pletu dosta nepravilne mreže blizu tla. Zbog porasta temperature, mogu preživjeti na sve širem području.

Ima li u Hrvatskoj dovoljno protuotrova? U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo odgovorili su nam da nisu nadležni za nabavku seruma i da probamo pitati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Hrvatski zavod za hitnu medicinu odgovorio je da nije uključen u proces nabavke protuotrova za crne udovice.

- Uloga izvanbolničke hitne medicinske službe je pružanje neposredne skrbi hitnim pacijentima što podrazumijeva pregled pacijenta, pružanje suportivnog liječenja te transport pacijenta u bolničku ustanovu. Kada je pacijent u bolnici, stručnjaci na temelju njegove kliničke slike donose odluku o potrebi za primjenom protuotrova – odgovorili su nam u HZHM-u i poručili da se vezano za stanje zaliha protuotrova u bolnicama javimo Ministarstvu zdravstva.

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ne nabavlja navedeni imunoglobulin jer u slučaju potrebe za njegovom primjenom, lijek mora nabaviti ustanova u kojoj postoji potreba za primjenom. Naručitelju imunoglobulina koji je u ugovornom odnosu sa HZZO-om, platit ćemo cijenu po kojoj je imunoglobulin - antitoksin protiv otrova pauka (crna udovica) i nabavljen interventnim uvozom - kažu nam u HZZO-u.

