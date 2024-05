PITANJE DANA Znate li koliku plaću ima vaš bračni partner?

Nije tajna da među bračnim partnerima ima tajni, ali nalazi posljednjeg istraživanja portala MojPosao ipak malo iznenađuju. Anketa provedena među otprilike 4400 ispitanika (56 posto žena i 44 posto muškaraca) pokazala je, naime, da praktički svaki treći ispitanik nema pojma koliko zarađuje njihov partner ili partnerica. Takav odgovor dalo ih je točno 29 posto. Koliko otprilike zarađuje njihova druga polovica, zna ih 28 posto, a većina od 43 posto upoznata je s primanjima svog supruga/svoje supruge u euro.

Pritom, žene su nešto bolje upoznate s novčanikom svojih partnera nego obrnuto. Koliko mjesečno zarađuje njihov suprug, točno zna 46 posto žena, dok je sa supruginim primanjima upoznato tek 39 posto muškaraca. Pri tom, ljudi s nižim prosječnim primanjima rjeđe barataju informacijom o tome koliko njihovi partneri zarađuju. Točnije, svaka četvrta osoba s plaćom od 1000 eura ili nižom ne zna koliko zarađuju njihovi partneri. S druge, pak, strane gotovo polovica ispitanika s plaćom koja premašuje 2000 eura apsolutno je upućena u to koliko zarađuje njihov partner, odnosno partnerica.

Iako žene češće od muškaraca ističu kako njihovi partneri zarađuju više od njih, razlike u plaćama za većinu nisu problem vrijedan spomena. Naime, čak tri četvrtine ispitanika odgovorilo je kako im ne bi smetalo da druga strana u bračnoj zajednici ima veću plaću od njih. Međutim, isto tako, među partnerima koji zarađuju podjednako raste broj onih kojima bi takva razlika smetala.

Anketa portala MojPosao otkrila je i da žene češće nego muškarci žive s partnerom koji ima nižu stručnu spremu od njihove, ali, u globalu, razlika u stupnju obrazovanja parovima ne predstavlja ozbiljniji problem. Iako, pokazala je anketa, frustracija je nešto izraženija među ispitanicima s visokom nego srednjom stručnom spremom. Pritom, takve razlike više iritiraju žene nego muškarce. Naime, partnerov niži stupanj obrazovanja problem je za 22 posto anketiranih žena i tek 12 posto muškaraca. Također, ženama u većoj mjeri nego muškarcima smeta ako partner ima višu stručnu spremu. To zabrinjava 15 posto žena i tek šest posto muškaraca.

Inače, najviše, 40 posto ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju u dobi je od 26 do 35 godina, trećina je u dobiti od 36 do 45 godina, 15 posto u dobi od 46 do 55 godina, a ostali su ili ispod ili iznad tih granica. Po otprilike 40 posto ima srednju ili visoku stručnu spremu.

