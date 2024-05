Razvodi se od svog supruga koji ima višak kilograma: 'Kaže da sam okrutna, ali briga za njega je naporna'

Kad stupite u brak, zavjetujete se da ćete ostati uz svog supružnika kroz bolest i zdravlje - ali to nije uvijek tako jednostavno. Kada se vaš partner razboli ili mu je potrebna stalna njega iz drugog razloga, možete se osjećati iscrpljeno i može vam smanjiti kvalitetu života. Koliko god užasno zvučalo, ponekad je napuštanje supružnika najbolja stvar koju možete učiniti za vlastitu sreću, piše Mirror.

To je upravo ono što je jedna žena odlučila učiniti nakon što je njezin suprug počeo trebati pomoć u obavljanju "mnogih dnevnih zadataka" - jer se "ekstremno udebljao". Anonimna žena tvrdi da se njezin suprug udebljao 102 kg u šest godina koliko su u braku, a ona se "umorila" od toga što mora čistiti za njim.

Svoj život kod kuće opisala je kao drugi posao budući da njezin suprug sada treba pomoć u pospremanju za sobom i obavljanju drugih dnevnih zadataka. I dok ona želi da njezin suprug dobije pomoć koja mu je potrebna i želi ga potaknuti na zdraviji život, ne može dopustiti da to više utječe na njezino zdravlje.

U objavi na Redditu izjavila je: "On nije muškarac u kojeg sam se zaljubila. Svaki dan kad se vratim kući s posla, kuhinja je razbacana u smeće. On više ne može sam počistiti i treba mu pomoć s mnogima dnevnim zadacima. Boli me koliko se izgubio. I iskreno, nisam mislila da će doći do ovoga i ne sviđa mi se. Prošli tjedan, kad sam mu dostavila papire za razvod, jako se naljutio na mene. Pitao me kako sam mu to mogla učiniti i optužio me da ga ostavljam samo zato što je debeo. Od tada me cijela njegova obitelj bez prestanka maltretira. Govore sam svima koje poznajem da sam užasna osoba i stvarno me to počinje pogađati", ispričala je.

Komentatori na objavu potaknuli su ženu da razgovara sa svojim suprugom o dobivanju stručne pomoći sa stajališta fizičkog i mentalnog zdravlja. Dok su neki tvrdili da ga ona ne može prisiliti da traži pomoć ako on sam nije voljan sebi pomoći, drugi su rekli da bi to moglo poslužiti kao uvjet za njihov brak.

Jedna je osoba napisala: "Počela sam s terapijom kada mi je dobar prijatelj ukazao da se ne držim tako dobro kao što sam mislila. Ponekad te netko pogleda u oči i kaže 'Trebaš stručnu pomoć, a ja ti je ne mogu pružiti' i to je upravo ono što ti treba." Drugi su ženi rekli da se ne treba osjećati krivom što želi razvod. Netko je istaknuo: "Tvoja odluka o razvodu nije samo zbog njegove težine, već i zbog toga kako je to utjecalo na dinamiku vaše veze i svakodnevni život." Netko drugi je komentirao: "Radiš ono što moraš. To je tužna situacija, ali to ne znači da si ti negativac."

