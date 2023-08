Svadba u Zaprešiću iz noćne more: 'Povraćao sam se i tresao. Drugi dan su se počeli javljati gosti...'

Svadba mladenaca Mislava i Katarine održala se u petak, 25. kolovoza, u sali Wedding Resort Corberon u Zaprešiću. Oni su dan prije vjenčanja došli do sale donijeli su zahvalnice i isprobali prvi ples na plesnom podiju. Nisu sigurni jesu li tog četvrtka nešto popili, no mladoženja je bio na toaletu i sumnja da je tada došlo do zaraze koja im je "najljepši dan u životu" pretvorila u noćnu moru.

Na dan vjenčanja Mislavu je pozlilo."Počeo sam povraćati i onda mi je odjednom postalo hladno. Tresao sam se pa sam otišao u kućicu za mladence i tamo sam se pokrio s tri deke", ispričao je mladoženja za 24sata.

Zvali su hitnu koja mu je dala injekciju protiv mučnine i tabletu za snižavanje temperature te se odlučio vratiti u salu i oko 3 otplesati prvi ples. Dan poslije, i mladenka je dobila simptome, a ubrzo su se počelo javljati stotinjak gostiju koji su također osjetili probavne smetnje. Desetak ih je završilo na hitnoj. Mislavu su tada gosti javili da je došlo do zaraze norovirusom na svečanostima u sali Corberon koje su se održale tjedan dana prije njihove svadbe.

Kako su 24sata prije nekoliko dana pisali, na dvije svadbe u Zaprešiću zarazilo se 17 ljudi, potvrdio je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Tada je vlasnik rekao da su u procesu utvrđivanja konkretnog uroka te da su virološki nalazi osoblja koje je radilo na dvjema svadbama negativni. Tada su se čekali još bakteriološki nalazi. Smatrao je da nije problem u hrani koja se priprema u njegovoj kuhinji već da je zarazu donio netko od gostiju. Kazao je da nema zaraženih u trećoj sali, a hrana koja je ondje posluživana pripremala se na istoj lokaciji.

Iz sale Mislava i Katarinu navodno nisu obavijestili o incidentima s ranijih vjenčanja, ali je zato je, kaže, vlasnik zamolio Mislava da svoje simptome ne povezuje s Corberonom te je od njega zahtijevao diskreciju, pišu 24sata.

