Koliko košta svadba? Glazba i do 3500 eura, snimanje 2200, a tu je i dim...

Da je pametnije prvo nazvati bend i fotografa, a onda tek roditeljima priopćiti sretnu vijest, nešto je na što brojni mladenci nisu računali kad su se zaručivali prošle godine. Kako je inflacija uzela maha u gotovo svim aspektima svakodnevnog života, ni vjenčanja nisu ostala pošteđena. Razgovarali smo s tri mladenke koje su nam otkrile koliko koštaju vjenčanja u 2023.

Na Večernjakovu portalu nedavno ste na pitanje koliko je novca prihvatljivo izdvojiti kao gost na vjenčanju uglavnom odgovorili da se manje od 100 eura najčešće ne daje. No bilo je i dosta skeptičnih u pogledu poklona i iznosa koje bi gosti trebali stavljati u kuvertu, zbog čega smo se raspitali kako je na drugoj strani. Sve tri mladenke tijekom priprema za veliko slavlje računale su na nenadano podizanje cijena zbog inflacije.

Na papiru jedno, u stvarnosti drugo

– Cijene koje smo dogovorili u prošloj godini su one za fotografa, DJ-a, tamburaše i salu. To je sve ostalo isto do plaćanja, iako sam čula da su navodno u hotelu u kojem smo bili dignuli cijenu ljudima koji svadbu imaju na ljeto – kazala nam je mladenka koja je vjenčanje imala u travnju, a po gostu su tada morali izdvojiti 75 eura.

– Nama nisu dizali cijenu jer u ugovoru piše da je tri mjeseca prije svadbe cijena konačna, a ostali nam nisu ni spominjali podizanje cijena – dodala je. Druge mladence s kojima smo razgovarali dočekalo je podizanje cijena. Iako je dogovoreno 65 eura po stolici, cijena za drugi par na kraju se popela na 70.

– Nama je stolica bila jeftinija jer smo imali svadbu u petak. Nije bilo nijedne slobodne subote. Danas je stolica 76 eura – tvrdi mladenka, dok je treća, koja će na feštu morati pričekati do studenog, kazala da je platila avans za salu u iznosu od 20.000 kuna, no još ne zna kolika će biti konačna cijena po gostu. Što se tiče glazbe, iznosi za bendove koje su odabrali ovi mladenci kretali su se od 2200 do 2500 eura, a ponovno je ključno bilo rezervirati što ranije.

– Mi smo bend platili 2500 eura jer smo ga rezervirali prošlo ljeto, odmah nakon zaruka. Inače je između 3000 i 3500 eura – kazala nam je mladenka s početka priče. Jedna mladenka za svoje vjenčanje odabrala je DJ-a kojeg je platila 1000 eura, no uz njega su imali i tamburaše za vrijeme samog slavlja u sali, a njih su platili 1100 eura. I cijene fotografa su raznovrsne, od 750 pa sve do 2200 eura. Naravno, što je cijena veća, to je usluga obuhvatnija. – Mi ćemo za snimanje dati 2200 eura jer u to ulaze dva kamermana i dvije fotoknjige, video i ono što je najvažnije – neograničeno vrijeme na terenu – objasnila je mladenka koja još planira svadbu.

Ni crkveno vjenčanje nije izbjeglo inflaciju i ulazak u eurozonu pa je tako u prosincu prošle godine na Hrvatskoj biskupskoj konferenciji najavljeno povećanje cijena crkvenih usluga. Mladenke s kojima smo razgovarali kazale su da su obred platile 50 eura. Pjevanje se, naravno, plaća dodatno pa je jedna mladenka izdvojila još dodatnih 200 eura, dok nam je druga kazala kako je moguće dati i prigodni dar.

U ukupni izračun valja uključiti i vjenčanicu i odijelo, kao i uređivanje. Jedna mladenka svoju je haljinu platila 1000 eura, za cipele je izdvojila 60 eura, dok nam druga govori da je ''komplet'' koštao oko 1600 eura. Što se tiče odijela za mladoženje, njihova je cijena varirala od 800 do 1100 eura. Naravno, tu nije kraj – pedikura, manikura, frizura, depilacija… Sve ih je to zajedno koštalo oko 200-tinjak eura. – Ja sam šminkanje platila 70 eura, dok je ista vizažistica mojoj prijateljici najavila 10 eura višu cijenu, a udajemo se u pola godine razmaka – objasnila je dodajući kako je moguće da se prvi dio godine naplaćuje po nešto nižoj cijeni, dok je drugi skuplji.

A da bi mladenke izgledale što bolje, s pripremama i uljepšavanjem počinju i puno ranije. Iva Vusilović, vlasnica zagrebačkog salona Glitter&more, tvrdi kako buduće mladenke nerijetko odlaze i na tretmane za mršavljenje prije svadbi, a što je datum bliži, to češće i dolaze. – Klijentice uvijek pitaju kakve tretmane za mršavljenje imamo, a neke mi znaju doći i pitati me stignu li obaviti pet termina u tjedan dana prije svadbe pa onda dolaze svaki dan – kaže Iva koja se onda trudi naći termin za svaku od njih.

Dodatni mali troškovi

Postoje i oni ''mali'' troškovi poput najma stolova i stolica, cateringa za slavlje kod kuće, rasvjete i uređivanja sale, a ono što nas je začudilo bio je iznos koji su jedni mladenci morali platiti za dim tijekom prvog plesa. – To nas je koštalo 300 eura – govori nam mladenka dodajući da ni sama nije očekivala toliki iznos. Ipak, sve mladenke govore nam da se itekako može uštedjeti.

– Uštedjeli smo na stvarima poput cvijeća, pozivnica i zahvalnica jer smo ih sami radili. Moja procjena je da se najviše može uštedjeti na cvijeću ako ga radiš sam – kazala nam je jedna mladenka, a s njom se složila i druga. – Svakako se isplati samostalno izrađivati pozivnice i zahvalnice, postoje i programi koji su dostupni na internetu – govori nam. Uštedjeti se može i zahvaljujući Facebook grupama na kojima se mogu naći jednom nošene vjenčanice već za 300 eura, dok neki prodaju i svoje predujmove za sale po četvrtinu nižim cijenama.

No vratimo se na sam početak priče – kakvi se pokloni očekuju od gostiju, koji iznos, pitali smo. – Što smo očekivali, tako je i bilo, s tim da je čak bilo situacija da bi netko dao puno više nego što smo očekivali. Tako da je meni teško procijeniti. Skoro svima smo naglasili da na cijenu naše svadbe ne ovise poskupljenja, tako da ja vjerujem da će gosti sad kad su cijene stolica skuplje htjeti pokriti svoj dio.

Naravno, u skladu s mogućnostima – kazala nam je svoje viđenje jedna mladenka dodajući i da je bilo gostiju koji nisu pokrili svoje stolice. No njima ne zamjera ni najmanje jer, kaže, zna i sama da im mogućnosti ne dopuštaju. – Ja sam kumi rekla da ne pretjera, ali naravno da je pretjerala – dodala je. Naše mladenke zadovoljne su time kako su njihova slavlja prošla, objasnile su nam, a mijenjale ne bi baš ništa. – Ne bih ništa izbacivala, samo bih se dodatno živcirala da smo nešto izbacili – govori nam mladenka, a i druga zaključuje: – Malo bih više uživala, a manje se stresirala.

