'Dečko i ja smo živimo s njegovom obitelji jer štedimo za svadbu, a odnosi u kući su sve napetiji'

kakav tip!

Žena ispričala: 'Muž je jutro nakon svadbe tražio razvod jer se prve bračne noći nismo seksali'

Bila sam tako umorna da se nisam htjela seksati, a on je sljedeći dan samo zbog toga zatražio razvod. Čudi me samo što nisam prije shvatila kakav je i da mu je samo to bilo bitno, rekla je.