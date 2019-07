Šušur! Festival od riči dobiva dječje izdanje

Popularni i iščekivani književni festival ŠUŠUR! ove će godine, nako osam uzastopnih godina održavanja, korčulanskoj velikoj i maloj publici predstaviti prvo dječje izdanje „Dječja posla“ na kojem će od 2. do 4. kolovoza nastupiti Jasminka Petrović, Nikola Đuričko, Enis Čišić i Olja Savičević Ivančević uz pomoć malih korčulanskih autora i umjetnika.

Pet šušureta – Jana Dolečki, Marina Giunio, Nevena Janković, Nataša Janković i Danka Dimitrijević, iz Zagreba, Splita i Beograda, redom zaljubljenice u Korčulu i pisanu riječ, u želji da uzburkaju more i brodove, te da otjeraju letargiju i komarce osmislile su Festival od riči koji je postao nezaobilazna tradicija vrućih korčulanskih kolovoških noći. Iako je ŠUŠUR! svake godine usmjeren na aktualne teme domaće i svjetske književnosti, ovogodišnji je, na radost malih i velikih, rezerviran za djecu i dječju književnost uz radionice, projekcije crtanih filmova i predstave.

Da Šušurete ništa ne prepuštaju slučaju kad je organizacija u pitanju svjedoči i ovogodišnji dinamični i zabavni program sa zanimljivim gostima. Pripremanju dječjeg Šušura pristupile su s jednakom ozbiljnošću i žarom kao i za pripremanje prošlih šušur-tema što je rezultiralo trodnevnim aktivnostima na različitim lokacijama sljedećeg petka, subote i nedjelje.

Za one koji prave prve korake u čarobni svijet knjige i za one koji povremeno odbruse i zalupe vratima, ŠUŠUR! priprema radionicu za djecu i mlade u korčulanskoj knjižnici „Ivan Vidali” u petak, 2. kolovoza u 18 sati pod vodstvom Jasminke Petrović, poznate i nagrađivane beogradske književnice i scenaristice koja je napisala preko 30 knjiga za djecu i mlade.

U subotu, 3. kolovoza od 20 sati, u Ljetnom kinu u Korčuli publika će imat priliku vidjeti i čuti osnovnoškolce iz Žrnova koji će nas predstavom „Legenda o vilama iz Žrnova“ odvesti u magičan svijet umalo zaboravljenih priča s mističnih brežuljaka bajkovitog Posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje. Nakon scenskog nastupa učenika osnovne škole „Ante Curać-Pinjac” slijedi projekcija filma „Zlogonje”, redatelja Raška Miljkovića, i razgovor s Jasminkom Petrović, po čijem je djelu „O dugmetu i sreći” film i nastao.

U nedjelju, 4. kolovoza, program će otvoriti mladi korčulanski autori svojim radovima s kojima su nastupali na ovogodišnjem Lidranu. Svoja djela predstavit će nam u ljetnom kinu Korčula učenici OŠ „Petar Kanavelić”: Dinko Fabris, Sara Ilišković, Lora Lagundžija, Ema Silić i Lana Ristić. Najmlađe autore na sceni će zamijeniti nešto stariji umjetnici s kojima ćemo pričati o mjestu inspiracije i važnosti pisane riječi za sazrijevanje onih na kojima svijet ostaje, o vlastitom djetinjstvu i roditeljstvu.

Kako su napisali romane za djecu, je li ljubav za književnost nasljedna ili se može naučiti, te može li se glumiti da voliš knjigu, pričat će Olja Savičević Ivančević, nagrađivana spisateljica i autorica dvije slikovnice od kojih je jedna odnedavno i predstava. O svom izletu sa scene u dječju književnost govorit će glumac i nedavno objavljeni beogradski spisatelj Nikola Đuričko, a o superjunacima i stripovima razgovarat ćemo s Enisom Čišićem, sarajevskim ilustratorom i strip-crtačem. Nakon službenog dijela programa slijedi neizostavno i već tradicionalno manje formalno druženje uz dobru glazbu i prilika da publika porazgovara u neposrednijoj atmosferi s gostima festivala.

„Bez obzira na to jeste li mališi ili veliši, domaćini ili gosti, mame, tate, tetke ili stričevi, svi koji ste jednom bili djeca, dođite da vam ispričamo neke od najljepših priča s ovih prostora i otplovimo na brodu zvanom Mašta. A mašta, to i ptice na grani znaju, može svašta“, poručuju Šušurete!

Projekt su podržali Ministarstvo Kulture RH i Turistička zajednica grada Korčule, a realiziran je u partnerstvu s Gradom Korčulom, Gradskom knjižnicom “Ivan Vidali”, Centrom za kulturu Korčula, organizacijom BLOCKFREI iz Beča i portalom Djeca.hr, uz podršku Proto d.o.o iz Beograda.

PROGRAM:

Petak 02. 08. 2019.

Gradska knjižnica “Ivan Vidali”, Korčula

18:00 – 20.00 Literarno-likovna radionica „MORE I OBLACI”

Realizira se u suradnji s Gradskom knjižnicom „Ivan Vidali” i ŠUŠUR!-om

Autorica i voditeljica Jasminka Petrović

Subota, 03.08.2019.

Ljetno kino Korčula

20:00 – 20:30 Scensko izvođenje „Legenda o vilama iz Žrnova”, OŠ „Ante Curać-Pinjac” iz Žrnova

Nastupaju: Andrija Biliš, Ljubo Šegedin, Jakica Tomić, Marija Jeričević, Lucija Skokandić, Martina Skokandić, Monika Šegedin, Lara Skokandić i Eva Baotić

Pripovjedačica: Katarina Skokandić

Voditeljica: Anamarija Radovanović

20:30 – 22:00 Projekcija filma „Zlogonje”, r. Raško Miljković

22:00 – 23:00 Razgovor s autoricom Jasminkom Petrović

Nedjelja, 04.08.2019.

Ljetno kino Korčula

20:00 – 20:30 Sudjelovanje mladih korčulanskih autora iz OŠ „Petar Kanavelić” iz Korčule

Čitaju:

Dinko Fabris, Kampanel, lirska dijalektalna pjesma

Sara Ilišković, Znanje je važnije od ocjene, novinski članak

Lora Lagundžija, Mama, vidi me, literarni rad

Ema Silić, Jesen me prati do škole, literarni rad

Lana Ristić, Moj on line život, literarni rad

20:30 – 21:00 Razgovor sa autoricom Oljom Savičević Ivančević

21:00 – 22:00 Razgovor sa glumcem i autorom Nikolom Đuričkim

22:00 – 22:30 Razgovor sa strip crtačem i ilustratorom Enisom Čišićem

22:30 – 02:00 Završna fešta uz DJ glazbu