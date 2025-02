Susjedi mislili da je riječ o prihvatilištu za djecu: 'Šokirani smo! Djeca nisu bila zaključana, viđali smo ih vani'

Susjedi 'kuće strave' u Brčkom u kojoj je pronađeno više od 30 djece, a za koje se sumnja da su žrtve međunarodnog lanca trgovine ljudima, iznenađeni su i nisu znali što se događa. Mislili su kako je riječ o prihvatilištu za djecu.

- To je porodica na svom mjestu, ta su djeca dugo tu, nisu bila zaključana, nije ih maltretira. Odnesem im da jede, ona njima podijeli. Nisu bila zaključana, bilo je odraslih tu, političara, policajaca, ona je držala prihvatilište. Maltretirala djecu nije, svi u susjedstvu mogu potvrditi. I prije je ona to držala. Ako je ona pogriješila, tu je zakon da to kaže - kazala nam je susjeda Emina Halilović koja sedam godina živi kraj kuće u kojoj su pronađena djeca.

- Ona je govorila da su to romska djeca iz Hrvatske. Donosili su djecu od mjesec, dva, ona je njih othranila. Išli su neki i u školu ovdje. Stvarno ih je pazila i služila. Djeca se tu igraju, nijedno nikad nije bolesno bilo. Djeca nisu zaključana bila. Izlazili su van, igrali su - ponavlja ona. Kaže kako je viđala žene, majke djece, da dolaze.

- Dolazile su žene neke tu i slale su joj novce. I sad, da li je ona naivna bila? Ne znam. Ona je radila u banci kao čistačica - priča susjeda. Kaže kako je uvijek imala neku ženu koja bi joj pomagala oko djece te da su se neka djeca u kući zadržavala duže, a neka kraće. - Ja sam se iznenadila kad sam vidjela na televiziji, šokirala sam se - ispričala je.

Inače, policija je danas priopćila kako je osam osoba uhićeno nakon što su u Brčkom u kući pronašli više desetaka djece, a među njima i šestero njih s hrvatskim dokumentima, a koja su vjerojatno bila dio međunarodnog lanca trgovine ljudima. Po riječima glasnogovornice Policije Brčko distrikta Dževide Hukičević uhićene osobe povezuju se s trgovinom ljudima, trgovinom djecom te zanemarivanjem i zlostavljanjem djece. U istragu koju vodi lokalno tužiteljstvo uključeno je više domaćih i stranih policijskih agencija, među kojima je i MUP Republike Hrvatske te EUROPOL, navela je Hukičević.