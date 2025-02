Tko stoji iza kuće strave u Brčkom? Postoji više krakova, a jedan ide prema opasnom klanu

U medijima je sve više detalja o kući strave u Brčkom u kojoj je pronađeno 31 dijete, među kojima su bila i ona mlađa od godinu dana. Dio njih imao je hrvatske putovnice. Policija je izvijestila da su uhićene tri osobe. Navodno su se o djeci brinuli žena, njezin sin i još jedna osoba. Sin je navodno radio kao sudski stražar. Više nezavisnih izvora Blicu je potvrdilo da policija i tužiteljstvo u Brčkom istražuju sve moguće scenarije, a posebno se istražuje jedan obiteljski klan s tog područja čiji su pripadnici i ranije uhićivani zbog kaznenih djela.

„Kako se sumnja, brinuli su o djeci iz obitelji koje su ih dobrovoljno dovele na čuvanje, a neki su za to čak i plaćali. Potom su tu djecu navodno obučavali za prosjačenje i pripremali za odlazak u neku od europskih država. Otuda i nevažeće hrvatske putovnice“, kaže sugovornik. Prema neslužbenim informacijama, navodi Blic, postoje indicije da iza svega navodno stoji obiteljski klan, dobro poznat istražiteljima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj po iskorištavanju djece za prosjačenje.

Jedan muškarac koji se predstavio kao otac dvoje djece pojavio se ispred policijske stanice u Brčkom. Rekao je da je osumnjičenima plaćao da mu čuvaju djecu. On je iz Banje Luke, a kako je rekao, njegova supruga živi u Zagrebu sa šestoro djece. Naveo je da je uhićenoj davao novac da brine o njegovoj djeci. Na pitanje novinara zašto je djecu davao "na čuvanje" u Brčkom, rekao je: "Ne možete me to pitati", kazao je izvor za Blic.

Podsjetimo, o svemu se oglasila i hrvatska policija. "Vezano uz pronalazak većeg broja djece na području Brčkog, a za koje postoji sumnja da su žrtve kaznenog djela, obavještavamo da je Ravnateljstvo policije ostvarilo kontakt s kolegama iz policije Distrikta Brčko. Prema preliminarnim informacijama, šestero djece posjeduje hrvatske dokumente te, prema dostavljenim identifikacijskim podacima, navedena djeca ne vode se kao nestala na području Republike Hrvatske. Hrvatska policija obavit će provjere vjerodostojnosti dokumenata i identiteta djece, kao i sve druge potrebne provjere", poručili su.

Kako neslužbeno doznaje Blic, za ovaj stravičan slučaj doznalo se kada je djevojčica (12), koja je također bila "zatočena" u kući, izašla u pratnji dva djeteta na ulicu. Kod sebe je, kako se doznaje, imala putovnicu. "Prišla je prvom prolazniku na kojeg je naišla i zatražila pomoć. Ljudi su obavijestili Centar za socijalni rad i policiju jer se djevojčica tamo nije željela vratiti, nakon čega je otkriven užas", kazao je izvor iz istrage za Blic.